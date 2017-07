Man Utd vẫn là tâm điểm giữa ma trận tin đồn. Giới truyền thông Anh hôm nay đồng loạt đưa tin: sau nhiều lần đàm phán, Chelsea đã đồng ý để tiền vệ Nemanja Matic tới Man Utd, với mức giá 40 triệu bảng. Matic là bản hợp đồng được chính HLV Jose Mourinho mang về Stamford Bridge vào mùa Đông năm 2014, và nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thiếu cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh của Chelsea trong cả 2 lần gần đây nhất. Mùa tới, ngôi sao người Serbia gần như không còn tương lai ở Chelsea sau khi HLV Antonio Conte đã chiêu mộ Tiemoue Bakayoko.

Chelsea cho phép Matic đến Man Utd.

Có Matic, cộng thêm một tiền vệ sáng giá như Andreas Pereira, HLV Mourinho có thể mạnh tay đẩy Marouane Fellaini đến Galatasaray. Hôm qua, giám đốc thể thao của CLB Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray là Cenk Ergun tự tin tuyên bố: “Fellaini sẽ rời M.U sớm thôi và chúng tôi đang rất quan tâm đến cậu ấy. Chúng tôi cũng đàm phán với Fellaini. Cách tiếp cận của đội bóng rất hợp lý và nếu có Fellaini, chúng tôi sẽ ngừng thương vụ Alfred N’Diaye của Villarreal. Chúng tôi cần một cầu thủ như Fellaini, người có thể bao quát một khu vực rất rộng ở giữa sân.”

Thêm một tin vui nữa với Quỷ đỏ, đó là tiền vệ Ivan Perisic đã ở rất gần Old Trafford. Tờ The Star on Sunday cho biết Inter đã chấp nhận số tiền 46 triệu euro mà Man Utd dự chi ra. Tuyển thủ người Croatia đã được liên hệ với Quỷ Đỏ từ đầu mùa Hè, song phía Inter Milan nhiều lần tỏ ra cứng rắn trong thương vụ này sau khi đã giải quyết vấn đề tài chính qua những thương vụ khác.

Sau khi đồng ý để Matic đến Old Trafford, Chelsea vẫn sẽ tìm kiếm một tiền vệ nữa để đưa về Stamford Bridge. Lúc này, 3 cái tên sáng giá nhất mà HLV Conte để mắt tới là Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal, Ross Barkley của Everton, và Renato Sanches của Bayern Munich. Trong một diễn biến khác, cầu thủ đá cánh Antonio Candreva của Inter Milan từng được Chelsea theo đuổi, tuy nhiên hôm qua, gần như The Blues đã hết hy vọng trong thương vụ này khi HLV Spalletti lên tiếng: "Hoàn toàn không có khả năng Candreva đến Chelsea. Rất nhiều điều đã xảy ra trong hè này nhưng quyết định của CLB là giữ lại Candreva."

Sanches trở thành mục tiêu của Chelsea.

Mới đây, HLV Pep Guardiola thừa nhận Samri Nasri đang cân nhắc rời Manchester City một lần nữa để tìm cơ hội ra sân nhiều hơn: "Nasri biết rõ tình hình của mình tại Man City. Chúng tôi hiện đang có quá nhiều cầu thủ ở vị trí tiền vệ." Sau khi mạnh tay mua những Kyle Walker, Danilo hay Benjamin Mendy, chính Pep đã lên tiếng thừa nhận đội chủ sân Etihad không còn rủng rỉnh như trước để chiêu mộ thêm ngôi sao nữa.

Liverpool không chỉ nhọc nhằn giữ chân Philippe Coutinho trước sự chèo kéo của Barca, họ vừa đón nhận tin buồn về thương vụ Naby Keita. Mới nhất, HLV RB Leipzig, Ralph Hasenhuttl đã khẳng định: “Cơ hội Keita ra đi là không có. 100% cậu ấy sẽ ở lại Leipzig trong mùa giải tới. Liverpool sẽ kết thúc mọi hoạt động chuyển nhượng liên quan đến Keita và đó là điều tốt dành cho chúng tôi.”

Arsenal hiện vẫn đang kiên trì theo đuổi Thomas Lemar của Monaco. Đích thân HLV Wenger đã xác nhận điều này. Và bất chấp các động thái từ AS Monaco, lời đề nghị lần thứ ba cho tiền vệ Thomas Lemar của Arsenal đã có giá 50 triệu euro, sau hai lời đề nghị lần lượt trị giá 40 triệu euro và 45 triệu euro cho Lemar bị CLB nước Pháp từ chối.

