Chelsea: Conte thách thức cả châu Âu - Bóng Đá

1. "Tôi rất hạnh phúc! Thi đấu với một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu là điều không bao giờ dễ dàng. Chúng tôi đã chiến đấu rất tốt, ghi được 2 bàn thắng và 3 điểm là xứng đáng", nhạc trưởng Eden Hazard tâm sự, sau khi anh góp phần giúp Chelsea ngược dòng thắng Atletico 2-1.

Hazard cùng các đồng đội đã xé nhỏ Atletico.

Hạnh phúc, và Hazard cũng đầy tiếc nuối về màn trình diễn của đội nhà. "Chúng tôi xứng đáng ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa."

Sự tiếc nuối của Hazard là có cơ sở. Chelsea đã tạo thế trận tốt hơn rất nhiều so với Atletico. Bên cạnh nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, The Blues còn thiếu may mắn, khi chính Hazard có một pha dứt điểm bị cột dọc từ chối.

"Tôi hạnh phúc khi ghi bàn, nhưng đây là chiến thắng của tập thể, không phải cá nhân tôi", người hùng Alvaro Morata tiếp lời Hazard. Chính bàn gỡ của Morata đã giúp Chelsea chơi tưng bừng hơn. "Cả đội đã làm việc tuyệt vời, và chúng tôi xứng đáng với kết quả này."

Chelsea đã có trận đấu khiến những chuyên gia khó tính nhất cũng phải ngợi khen họ. HLV Conte đã rất xuất sắc trong việc xây dựng chiến thuật, cũng như cách dùng người. Conte đã đưa ra các giải pháp khiến đồng nghiệp Diego Simeone không thể trở tay.

2. Chiến thắng của Chelsea càng thêm ấn tượng, khi Atletico luôn là đối thủ khó chịu bậc nhất châu Âu, và rất mạnh trên sân nhà.

Chelsea giành chiến thắng trước Atletico nhờ sức mạnh tập thể và sự hiệu quả.

Atletico tiếp Chelsea trong lần đầu tiên sân mới Wanda Metropolitano tổ chức một trận Champions League. So với sân cũ Vicente Calderon, SVĐ mới là niềm tự hào của Atletico. Sắc đỏ - trắng quen thuộc phủ gần kín khán đài, với hơn 6 vạn khán giả.

Ở châu Âu, giới truyền thông và các chuyên gia luôn miêu tả, Atletico đá với 13 cầu thủ trong các trận sân nhà thuộc Champions League. Cùng với 11 cầu thủ trong đội hình, Simeone là cầu thủ thứ 12, và người hâm mộ với sự cổ vũ cuồng nhiệt là cầu thủ thứ 13.

Sức mạnh sân nhà thể hiện qua chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp, trước khi Atletico tiếp Chelsea. Trong đó, có đến 9 trận đấu thủ môn Jan Oblak giữ sạch lưới.

Chính hiệu ứng sân nhà là yếu tố để Atletico vào chung kết 2 lần, trong 4 mùa giải vừa qua (đều thua Real Madrid).

Trong trận thư hùng đêm 27/09, Griezmann ghi bàn mở tỷ số, và nhiều người đã tin vào một kết quả tích cực khác với Atletico. Khi Atletico dẫn bàn trên sân nhà, việc gỡ hòa là không đơn giản.

Simeone rất giỏi trong việc triển khai lối đá thực dụng, biết cách phá nát lối chơi của đối phương nhờ khai thác tối đa nền tảng thể lực, và chủ động tạo ra những cú va chạm nảy lửa.

Thầy trò HLV Conte tự tin hướng về tham vọng Champions League.

Nhưng kịch bản có lợi cho Atletico đã không thành hiện thực. HLV Conte xây dựng một lối chơi đầy biến hóa, giúp Chelsea kiểm soát thế trận tốt hơn, linh hoạt trong việc thực hiện những miếng đánh từ nhiều phía, và bóp nát đội chủ nhà ngay từ giữa sân.

3. Chelsea đã xé nhỏ Atletico. Đây là điều không một đội khách nào có thể làm được trước đó. Từ Milan, Juventus đến Bayern Munich, Barca và Real Madrid đều không đủ sức phá vỡ sự gắn kết của Atletico khi phải đá sân khách. Giờ đây, Chelsea đã làm được điều đó.

Thay vì đá thực dụng để tìm kiếm ít nhất 1 điểm, Conte chủ động cho Chelsea tấn công với tốc độ hợp lý, với khả năng di chuyển nhịp nhàng của các cầu thủ. Sự nhịp nhàng ấy khiến Atletico không thể theo kịp The Blues. Việc đội chủ nhà bị xé nhỏ là hệ quả tất yếu.

Không có nhiều điều để nói về Chelsea ở trận thắng Qarabag 6-0. Đó là trận đấu mà The Blues gặp đối thủ quá yếu, trong khi Conte cũng chỉ dùng một nửa trụ cột.

Đánh bại Atletico - kẻ mà Chelsea trong giai đoạn đỉnh cao với Jose Mourinho cũng chỉ biết cúi đầu - Conte chính thức tuyên chiến với cả châu Âu.

Khi đến Chelsea, Conte vạch lộ trình rất rõ ràng: mùa đầu tiên tập trung quốc nội, và mùa thứ hai tấn công châu Âu. The Blues đang đi theo đúng lộ trình ấy. Sau khi giành Premier League, nhà cầm quân người Italia và các học trò đầy tự tin hướng về mục tiêu chinh phục Champions League.

Chiến thắng trước Atletico càng giúp Chelsea thêm tự tin hơn trên con đường bước lên ngai vàng bóng đá châu Âu.

Kim Ngọc | 11:41 21/09/2017