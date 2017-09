Bỏ qua Costa, Simeone đánh giá cao Morata

Đêm nay, Atletico Madrid sẽ chạm trán Chelsea tại sân Wanda Metropolitano trong khuôn khổ bảng C của Champions League. Đây là trận đấu quan trọng quyết định đến ngôi vị đầu bảng C. Trước cuộc so tài, chiến lược gia cá tính, Diego Simeone đã từ chối nói với về Diego Costa nhưng lại đưa ra những lời bình luận về tiền đạo đang thi đấu rất tỏa sáng của The Blues, Alvaro Morata.

Morata thi đấu rất hay trong màu áo Chelsea.

Ông chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu : "Tôi sẽ không nói về Costa bởi vì cậu ấy không chơi còn chơi cho Chelsea nữa nhưng tôi sẽ nói về Morata. Cậu ta là một cầu thủ quan trọng và hiện đang có phong độ rất tốt. Morata cực kỳ nguy hiểm trong vòng cấm, giữ bóng tốt và chớp thời cơ hiệu quả. Cậu ấy sẽ tỏa sáng tại Chelsea và chứng tỏ bản thân là một cầu thủ tuyệt vời."

"Trận so tài với Chelsea đêm nay khác xa so với trận bán kết 2014. Hiện tại, họ mạnh, có sự cân bằng trong đội hình và sẵn sàng thi đấu hết mình để bảo vệ thành quả. Các cầu thủ chơi bóng mạnh mẽ và đội bóng được dẫn dắt bởi một vị HLV xuất sắc. HLV Conte rất biết cách truyền lửa cho các học trò," ông Simeone nhận định thêm.

Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 16:10 27/09/2017