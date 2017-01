“Bộ não” nào cho tiki-taka ở Man City?

Manchester City sở hữu hàng tiền vệ chất lượng. Ảnh: Mirror.

Etihad hiện tại không thiếu những nhạc trưởng xuất sắc. David Silva, Kevin De Bruyne đều là những hộ công kiệt xuất của bóng đá châu Âu những năm gần đây. Thế nhưng, điều ấy không đồng nghĩa với việc họ có thể hoàn thành trọng trách trở thành “bộ não” điều tiết lối chơi mang âm hưởng tiki-taka mà Pep luôn tôn thờ.

Hãy nhìn lại sự nghiệp cầm quân của Pep, dù ở bất cứ nơi đâu, từ Barcelona đến Bayern Munich, ông đều sở hữu một cầu thủ có khả năng tổ chức trận đấu đại tài. Ở Camp Nou, ông có một Xavi kiệt xuất. Anh chính là “bộ não” của tiki-taka, đưa lối chơi mang thương hiệu quốc tế này lên đỉnh cao. Sang Bayern, Pep đưa Thiago Alcantara theo cùng để thi đấu ở vai trò tương tự. Mặc dù chưa thể đạt đến đẳng cấp của người đàn anh nhưng chí ít, Thiago thấu hiểu triết lý của Pep và am tường cách vận hành tiki-taka để hiện thực hóa những ý đồ chiến thuật mà Pep truyền thụ. Nhưng ở Man City hiện tại, Pep chưa tìm ra nhân tố đóng vai trò tương tự, chí ít là đến thời điểm này.

Cả David Silva, Kevin De Bruyne đều là những cầu thủ tấn công xuất sắc. Họ có thể chơi như một số 10, đóng vai trò hộ công cho Aguero, họ cũng có thể dạt biên để thi đấu như một cầu thủ chạy cánh và không ít lần, chúng ta thấy cả hai chơi ở vị trí tiền đạo ảo, thường xuyên xâm nhập vòng cấm để ghi bàn. Cả Silva, Bruyne đều có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cầm bóng, đột phá, kiến tạo, sút phạt đều ổn nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Để trở thành “bộ não” của tiki-taka như Xavi, họ cần nhất là óc quan sát, cụ thể hóa bằng những đường chuyền.

Xavi thời đỉnh cao cũng thường xuyên sử dụng kỹ thuật cá nhân để đi bóng, qua người nhưng anh không lạm dụng chúng. Xavi chỉ coi đó là công cụ hỗ trợ để anh quan sát và tung ra những đường chuyền sắc lẹm, xé toang hàng phòng ngự đối phương và đặt đồng đội vào tình huống có thể ghi bàn hoặc tạo ra một tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thế mới ra đời “quy tắc 2 giây” mà Pep luôn đặc biệt coi trọng. Đó chính là sự khác biệt, tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng phức tạp.

Người đóng vai trò “bộ não” của tiki-taka phải chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, kết nối các ngôi sao trên hàng công với tầm quan sát đại tài và khả năng đọc tình huống siêu việt. Cả Silva và Bruyne đều đã nhiều lần chơi ở vị trí đó nhưng trong một khoảng không gian chật hẹp, họ nhiều lần phải cầm bóng dạt sang hai biên để tìm khoảng trống và thế là “quy tắc 2 giây” bị phá vỡ. Không chỉ Silva và Bruyne, những ngôi sao còn lại của Man City vẫn thường cầm bóng nhiều hơn 3 giây và đó chính là nguyên nhân cơ bản khiến tiki-taka của “The Citizens” thiếu đi chất đột biến, đồng thời, tạo thời cơ để đối thủ tổ chức đội hình phòng ngự.

Pep thừa hiểu điều đó. Điều ấy lý giải vì sao mùa hè vừa qua, nhà cầm quân người Tây Ban Nha kiên quyết đưa Ilkay Guendogan về Etihad mặc dù tiền vệ người Đức có tiền sử chấn thương vô cùng hoành tráng. Guendogan tất nhiên khác biệt so với Xavi nhưng Pep không copy công thức tiki-taka từ Barca sang Man City. Với thứ bóng đá giàu tốc độ ở xứ sở sương mù, Pep ưu tiên xây dựng một tik-taka trực diện và đầy tốc độ. Đó là lý do ông chọn Guendogan bởi anh giống Xabi Alonso hơn là Xavi. Báo giới Đức từng ví von cựu tiền vệ của Dortmund là “Alonso 2.0”. Ở Bundesliga mùa giải trước, Gundogan là tiền vệ có số đường chuyền trung bình/trận chỉ kém Alonso (80,9/trận). Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của tiền vệ người Đức cũng ở mức khá cao (87,8%). Pep rất ấn tượng với các chỉ số thống kê của anh và đó là lý do cơ bản biến Guendogan trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Pep tại Etihad.

Pep Guardiola vẫn còn thiếu chút gì đó để đưa tiki taka hoàn hảo đến Man City. Ảnh: Mirror.

Vắng Guendogan, Pep buộc lòng phải trọng dụng Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà chưa bao giờ phù hợp với tiki-taka nhưng anh sẽ tăng chất thép cho tuyến giữa của Man City, đảm bảo trục dọc trong hệ thống chiến thuật không bị gãy đổ. Khi ấy, trọng trách sáng tạo sẽ được phân đều cho những Silva, Bruyne và Sterling. Bàn thắng của Sliva trong chiến thắng 5-0 trước West Ham ở vòng 3 FA cup vừa qua là sản phẩm của ý tưởng đó. Sterling đi bóng tốc độ bên cánh phải và chuyền vào bên trong vô cùng thuận lợi, Silva khống chế bóng kỹ thuật khiến thủ thành Adrian mất đà ngã ra trước khi dứt điểm vào lưới trống ở cự li gần. Đó là một trong số những bàn thắng hiếm hoi mang phong cách tiki-taka mà Man City có được trong những trận đấu gần đây.

Hơn ai hết, Pep hiểu rằng ông cần một “bộ não” đích thực để thi triển tiki-taka tại nước Anh. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện tại bài toán ấy vẫn chưa được giải quyết. Đây là nguyên nhân mấu chốt khiến Pep gặp khó khăn trong giai đoạn đầu cầm quân tại Etihad.

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao việt Nam | 19:15 08/01/2017