Cụ thể, Pháo thủ phải thi đấu 5 trận liên tiếp chỉ trong vòng 14 ngày. Ngày 7/5, Arsenal đón tiếp Manchester United ngay tại Emirates. Trận lượt đi, đội bóng thành London cầm hoà đầy chật vật trên sân khách bằng pha đánh đầu muộn màng của Olivier Giroud.

Arsenal đối mặt lịch thi đấu khủng khiếp.

Chỉ 3 ngày sau đó, đội bóng của HLV Arsene Wenger sẽ phải hành quân đến sân của Southampton. Liên tục 6 ngày sau đó, Arsenal phải làm khách trước Stoke City trước khi trở về sân nhà đón tiếp đội chót bảng Sunderland.

Vòng đấu cuối cùng, Arsenal sẽ phải chạm trán đối thủ vô cùng khó chịu, Everton trên sân nhà. Việc phải căng mình thi đấu trong khoảng thời gian ít ỏi đó chắc chắn ảnh hưởng đến thể lực của các ngôi sao trong đội như Alexis Sanchez, Mesut Oezil hay Theo Walcott.

Hiện tại, Arsenal đang xếp thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh với 54 điểm sau 30 trận, kém đội xếp cuối top 4 là Manchester City đúng 7 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Về tình hình lực lượng, bộ đôi Laurent Koscielny và Petr Cech vẫn chưa thể trở lại vì dính chấn thương, trong khi Santi Cazorla nguy cơ nghỉ hết mùa.

Lịch thi đấu 5 vòng cuối của Arsenal:

7/5: Arsenal vs Man Utd

10/5: Southampton vs Arsenal

13/5: Stoke City vs Arsenal

16/5: Arsenal vs Sunderland

21/5: Arsenal vs Everton

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 13:15 14/04/2017