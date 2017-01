Ăn may cũng cần phải có nghệ thuật

Cristiano Ronaldo thâu tóm hầu hết danh hiệu cá nhân quan trọng trong năm 2016. Ảnh: Mirror.

Giả sử Messi không được chơi cạnh những Xavi, Iniesta, Henry, Neymar hay Suarez thì anh sẽ như thế nào? Nếu Pep Guardiola không đến Barcelona ngay thời kỳ phong độ cực cao của những Messi, Xavi, Iniesta thì thành tựu của ông có được huy hoàng vậy hay không? Mùa giải năm qua, dù chơi không hay tại Champions League hay Euro nhưng cuối cùng Ronaldo đều có chức vô địch để giúp anh thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân, đó là sự may mắn? Và việc Zidane có hàng loạt danh hiệu khi chập chững làm HLV khiến người ta liên tưởng đến Pep Guardiola khi được thần hộ mệnh phù trợ.

Nhưng phải chăng tất cả họ chỉ là kẻ ăn may như Xuân Tóc Đỏ trong văn học Việt Nam hay anh chàng ba hoa lắm mưu nhiều kế Vi Tiểu Bảo trong truyện võ hiệp Kim Dung?

Đầu tiên hãy nói về HLV của Real Madrid Zinedine Zidane. Không thừa nhận ông bị đánh giá thấp khi tiếp quản chiếc ghế nóng mà Rafael Benitez để lại. Nhưng chính việc dẫn dắt Real Madrid trong hoàn cảnh như vậy mới thấy được bản lĩnh của huyền thoại người Pháp.

Trong một đội hình có quá nhiều cái tôi lớn như Ronaldo, Bale, Ramos,… thì một HLV trẻ có thể tạo áp đặt tiếng nói của mình là điều không dễ dàng gì. Bên cạnh đó, Zidane cũng được đánh giá rất cao về khả năng sử dụng hiệu quả Casemiro, Asesio, Morata hay Kroos… Ngoài ra, Zidane tỏ ra không hề kém về tài bày binh bố trận khi theo dõi Real Madrid, người xem thấy đôi khi họ chơi 4 – 3 – 3, 4 – 2 – 3 – 1 hay 4 – 4 – 2. Rõ ràng Zidane đâu phải là tay mơ. Nên nhớ rằng để có được Champions League hay FIFA Club World Cup, nếu chỉ dựa vào vận may không thì chưa đủ.

Học trò của Zidane, Cristiano Ronaldo, mùa giải qua đúng là chơi tệ trong trận chung kết Champions League hay cũng không tỏa sáng tại Euro 2016 như Antoine Griezmann hay Gareth Bale nhưng tầm ảnh hưởng của anh là không thể bàn cãi. Tại Champions League, đúng là Ronaldo ghi 16 bàn (và giành ngôi vua phá lưới) vào lưới các đội trung bình nhỏ như Shakhtar Donetsk, Malmo, AS Roma và Wolfsburg nhưng nếu không có những bàn thắng đó thì liệu Real Madrid có tiến sâu vào trong được không, chưa nói đến là vô địch. Nếu bảo ghi 16 bàn vào lưới các đội ấy là 'rùa', là dễ thì có ai làm được như vậy hay không? Đến Euro 2016, vai trò của Ronaldo chỉ nổi bật khi Bồ Đào Nha gặp Xứ Wales và Hungary. Tuy nhiên có ai hỏi rằng nếu không vượt qua hai đội này, Bồ Đào Nha làm gì vô địch? Và ai đã giúp Bồ Đào Nha vượt qua Wales và Hungary, đó không phải Ronaldo thì là ai?

Từ ngày đến Man United cũng như khi sang Real Madrid, Ronaldo chinh phục thế giới bóng đá không phải bằng tài năng thiên bẩm kiểu Messi, Zidane, Pirlo hay Ronaldinho mà nhờ sự nổ lực không ngừng và hoàn thiện bản thân theo thời gian. Vận may là có nhưng nếu không có sự nghiêm túc, nổ lực thì liệu Ronaldo có được 4 QBV cùng hàng loạt danh hiệu cao quý hay không? Nên nhớ rằng, thần may mắn dù ưu ái bao nhiêu cũng không thể năm nào cũng giúp anh ghi hơn 50 bàn mỗi mùa.

Pep Guardiola thừa nhận sự may mắn khi được dẫn dắt những CLB hàng đầu dù tuổi nghề là rất trẻ. Ảnh: Mirror.

Trước Ronaldo và Zidane thì cũng có một cặp thầy trò khác bị cho là “kẻ may mắn vĩ đại” là Pep Guardiola và Messi. Từ 2009 đến khi Pep Guardiola rời Barcelona, cả hai đã đánh chiếm biết bao nhiêu danh hiệu lớn nhỏ. Không ít nhận định cho rằng Pep Guardiola nhờ học trò mà nên danh còn Messi nhờ các đồng đội xuất chúng mà trở nên vĩ đại. Nhưng nếu Pep Guardiola không nâng cấp Tiki-taka và Messi không có những pha bùng nổ của thiên tài thì thành quả có đến được hay không?

Ví dụ khác là trường hợp của Giroud và Welbeck của Arsenal. Cả hai được chơi cạnh một chân chuyền xuất sắc hàng đầu thế giới là Mesut Oezil. Nhưng cho đến bây giờ, người ta vẫn gọi họ là chân gỗ khi luôn biến cơ hội mà đồng đội tạo ra thành sự tiếc nuối. Rõ ràng họ cũng may mắn đấy thôi nhưng tận dụng được cơ may đó hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thế nên, ăn may cũng cần phải có nghệ thuật để biến vận may thành thành quả xứng đáng.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 21:15 16/01/2017