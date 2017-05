9 thống kê ấn tượng nhất sau trận Juventus 2-1 AS Monaco

Thất bại 0-2 ở lượt đi khiến AS Monaco không còn cách nào khác phải tìm cách đả bại Juventus ngay trên sân khách tuy nhiên, trước một đội bóng quá già dơ, đại diện của Pháp đã không thể làm nên bất ngờ.

Juventus đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League mùa này.

Theo đó, AS Monaco đã ghi được bàn thắng danh dự do công của Kylian Mbappe tuy nhiên bấy nhiêu thôi là không đủ. Cụ thể, 2 bàn thắng sớm của Mario Mandzukic và Dani Alves đã chính thức tiễn AS Monaco khỏi sân chơi Champions League ngay tại vòng bán kết. Dưới đây là những thống kê đáng chú ý nhất của trận đấu này.

- Với việc sút tung lưới Juventus, Kylian Mbappe đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở vòng bán kết UEFA Champions League. Lúc này, Mbappe chỉ mới 18 tuổi 140 ngày.

- Kỷ lục 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp, gần 689 phút của Juventus ở đấu trường danh giá nhất châu lục đã bị chặn đứng bởi chính Mbappe. Chắc hẳn thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon cũng không quá buồn lòng về bàn thua này.

Kylian Mbappe có một mùa giải đáng nhớ.

- Ở tuổi 18, Mbappe đã có cho mình 5 bàn thắng tại vòng knock-out Champions League, trong khi Ibrahimovic phải chờ đến khi... 31 tuổi mới có thể làm được điều này.

- Sau trận gặp AS Monaco, Juventus là CLB đầu tiên của bóng đá Italia cán cột mốc 250 trận ở Champions League.

- Juventus đang có chuỗi bất bại ấn tượng trên sân nhà. Theo đó, trận thắng AS Monac 2-1 giúp thầy trò HLV Max Allegeri kéo dài mạch không thua trên sân Juventus Arena lên con số 51 trận trên mọi đấu trường từ tháng 8/2015 đến nay.

- Phá lưới AS Monaco, Mario Mandzukic chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn ở Champions League. Trong quá khứ, chân sút người Croatia chưa từng trải qua 'cơn khô hạn' bàn thắng lâu đến thế.

- Với thành tích giành quyền góp mặt ở trận chung kết Champions League mùa này giải, Juventus sẽ cân bằng kỷ lục CLB Italia chơi nhiều trận chung kết nhất của AC Milan (6 trận).

Một Dani Alves cực kỳ bùng nổ dù bị coi là hết thời.

- Trước AS Monaco, Juventus cũng lập nên kỷ lục bất bài dài nhất trong lịch sử tham dự Champions League của họ với 12 trận gồm 9 trận thắng và 3 hòa.

- Dani Alves chơi như thể mới 'đôi mươi' trong màu áo Juventus. Mùa này, anh in dấu giày vào 7 bàn thắng cho 'Bà đầm già' thành Turin ở sân chơi châu lục. Không hậu vệ nào có đóng góp nhiều hơn cầu thủ người Brazil.

Video Juventus 2-1 AS Monaco:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 14:27 10/05/2017