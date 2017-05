5 'ngọc thô' có thể được Mourinho 'thử lửa' trước Celta Vigo

Scott McTominay

Để thay thế cho Fellaini bị treo giò 3 trận, Mourinho đã gọi một cái tên từ đội trẻ MU cho trận đấu gặp Swansea ở Ngoại hạng Anh mới đây là Scott McTominay. Sao mai 20 tuổi là một trong những sản phẩm ưu tú của lò đào tạo trẻ MU. Đáng chú ý, chiều cao của Tominay lên đến 1m93.

HLV Warren Joyce phải dành những lời đặc biệt cho McTominay: "Scott bỗng chợt nổi lên và gây được sự chú ý, cậu ấy có thể sẽ trở thành một tiền vệ box-to-box đầy mạnh mẽ. Cậu ấy là một cầu thủ thực sự chất lượng, sở hữu kỹ thuật tốt cùng khả năng giữ bóng tuyệt vời."

Tyrell Warren

Tyrell Warren là cái tên mà Mourinho đã có ý trao cơ hội trình làng từ 10 tháng trước, ở trận đầu tiên mà ông dẫn dắt M.U, đá giao hữu với Wigan vào ngày 16/7. Thật không may cho Warren, khi đó, chỉ Tuanzebe là được sử dụng. Warren mới 18 tuổi, có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh phải. Sự đa năng cũng là lợi thế của anh. Warren cũng từng được trao băng thủ quân đội trẻ Man United, trong trận đấu với Southampton ở FA Youth Cup.

Regan Poole

Mùa Hè 2015, Regan Poole khi đó mới 17 tuổi đã gia nhập M.U từ Newport County. Poole là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử từng thi đấu cho Newport County, khi trung vệ này có trận ra mắt gặp Shrewsbury Town ngày 20/9/2014 khi mới 16 tuổi 94 ngày (trận đấu đó kết thúc với tỷ số 0-0). Thành tích này của Poole đã giúp anh vượt qua kỷ lục của Steve Aizlewood lập năm 1969.

HLV Mike Fynn của Newport County nói về học trò cũ: "Poole có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Cậu ấy có một mùa giải tuyệt vời, rất mạnh mẽ và hoàn toàn phù hợp với M.U. Cậu ấy có đủ mọi phẩm chất của một hậu vệ và tôi nghĩ Poole hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu".

Matthew Olosunde

Matthew Olosunde sinh ngày 7/3/1998, tại New Jersey (Mỹ). Matthew Olosunde khởi nghiệp trong vai trò tiền đạo cánh phải. Sau đó, cầu thủ này được đào tạo chơi trung vệ nhưng cuối cùng, anh tỏ ra thích hợp nhất với vị trí hậu vệ cánh phải. Báo giới Anh mô tả cầu thủ này có tốc độ của VĐV điền kinh. Do từng tập luyện ở vị trí tiền đạo cánh nên khả năng hỗ trợ tấn công của Matthew Olosunde rất tốt. Ngoài ra, anh cũng cản phá tốt trong những tình huống 1 đối 1 nhờ thể hình to cao. Điểm yếu của Matthew Olosunde là khả năng phán đoán tình huống.

Nói về Matthew Olosunde, HLV John Kerr, người thầy của cầu thủ này ở trường đại học Duke cho biết: “Matthew Olosunde giống như VĐV điền kinh với những pha bức tốc ấn tượng. Ngoài ra, cậu ấy còn rất khỏe. Đó là mẫu cầu thủ như Daniel Alves."

Demetri Mitchell

Michell năm nay 20 tuổi, là cầu thủ chạy cánh có tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt. Phong cách thi đấu của cầu thủ người Anh là thích rê dắt. Ngoài vị trí tiền vệ cánh sở trường, Mitchell cũng có thể chơi như tiền đạo, giống Raheem Sterling (Man City) hay Alexis Sanchez (Arsenal). Trong màu áo đội trẻ Quỷ đỏ, Michell đã có không ít siêu phẩm. Chỉ có chấn thương mới ngăn cản bước tiến của cầu thủ này thời gian qua.

Chiêm ngưỡng tài năng của Demetri Mitchell:

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 16:07 03/05/2017