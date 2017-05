01h45 ngày 07/5, Juventus vs Torino: Scudetto thứ 6?

Hiện sau 34 lượt trận trên BXH tại Serie A, Juventus đang có 84 điểm và hơn AS Roma đang xếp thứ 2 với 9 điểm. Do Serie A chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ khép lại, do đó nếu Bà đầm giành chiến thắng trong trận Derby trước Torino vào tối nay, thì chắc chắn AS Roma sẽ không còn cơ hội nào để vượt qua Juventus về mặt điểm số ở mùa này.

Trên lý thuyết thì AS Roma vẫn còn cơ hội vô địch tại Serie A mùa này, nếu như họ cân bằng được số điểm cùng Bà đầm trước khi mùa giải kết thúc. Nên biết rằng tại Serie A khi 2 đội bằng điểm, thứ hạng sẽ được xác định trên tiêu chí thành tích đối đầu (hiện Juventus đang dẫn 1-0 và vẫn còn trận lượt về chưa đá).

Tuy nhiên đó là về mặt lý thuyết, còn thực tế thì có lẽ sẽ chẳng ai có thể tin được một Juventus đã dễ dàng hạ gục Barcelona, Monaco và đang hiên ngang bước vào trận chung kết Champions League năm nay lại có thể để thua 3/4 vòng đấu còn lại. Đó là chưa kể đến khả năng Roma mất điểm trong chuyến làm khách tới San Siro ở vòng này. Chính vì lẽ đó, nếu Bà Đầm giành chiến thắng trong trận Derby trước Torino vào tối nay, thì có lẽ họ sẽ viết nên trang sử mới với danh hiệu Scudetto thứ 6 liên tiếp sau 6 mùa giải.

Mặc dù vậy Torino cũng không phải là một đối thủ dễ chơi dành cho Juventus. Nên biết rằng dù lúc này đã không còn mục tiêu để phấn đấu (đã an toàn trụ hạng, và không còn cơ hội giành vé dự Europa League), nhưng Torino vẫn chơi đầy quyết tâm mỗi khi ra sân. Cụ thể trong 7 trận gần đây, đoàn quân của Mihajlović chưa thua lấy 1 lần, trong đó thắng 3 và hòa 4.

Bên cạnh đó với tính chất thù địch của một trận Derby, có lẽ người Torino cũng chẳng muốn trông thấy Juventus bước lên ngôi vô địch quá sớm như thế này.

Cầu thủ tâm điểm: Adem Ljajic (Torino)

Adem Ljajic dường như đang trở thành một cầu thủ hoàn toàn xa lạ khi được Mihajlovic thử nghiệm trong vai trò của 1 số 10. Bên cạnh Belotti, đây là một nhân tố mà Juventus cần hết sức đề phòng khi tiền vệ trẻ người Serbia cũng đã có được 2 bàn trong 4 trận gần đây.

Video tài năng của Adem Ljajic

Phong độ gần đây

Thông tin lực lượng

- Juventus: Vắng Marko Pjaca và Daniele Rugani (chấn thương).

- Torino: Vắng Lorenzo De Silvestri (chấn thương).

Thông tin bên lề

- Juventus thắng 10/11 cuộc đụng độ Torino gần nhất ở Serie A (thắng 10, thua 1).

- Juventus toàn thắng 5 cuộc tiếp đón Torino gần nhất nhưng chỉ có 1 trận thắng với cách biệt hơn 1 bàn.

- 5 cuộc đụng độ gần nhất giữa 2 đội kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng.

- Juventus thắng 5/7 trận gần nhất ở Serie A (thắng 5, hòa 2).

- Juventus đang duy trì mạch 33 chiến thắng liên tiếp ở sân nhà thuộc Serie A.

- Torino bất bại ở 6 vòng đấu gần nhất thuộc Serie A (thắng 2, hòa 4).

- 9/11 trận gần nhất của Torino ở Serie A kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng.

- Torino chỉ thắng 2/10 trận sân khách gần nhất ở Serie A (thắng 2, hòa 3, thua 5).

- 5 trận sân khách gần nhất của Torino đều kết thúc với ít nhất 3 bàn.

Xú - Thể thao Việt Nam | 08:35 06/05/2017