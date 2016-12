00h15 ngày 28/12, Liverpool vs Stoke City: Lạc vào động Quỷ

Sân: Anfield

Tỷ lệ châu Á: 2.05 - 0:1 ¾ - 1.875

Tỷ lệ châu Âu: 1.29 - 5.69 - 10.10

Thông tin lực lượng

Về phía đội chủ nhà Liverpool, Philippe Coutinho và Danny Hollands vắng mặt vì chấn thương. Daniel Sturridge sau màn trình diễn ấn tượng trước Everton nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tin tưởng. Joel Matip dính phải chấn thương mắt cá chân trong trận đấu trước, có thể Klavan sẽ thay thế vị trí của anh ở hàng hậu vệ.

Về phía đội khách Stoke City, Stephen Ireland, Phil Bardsley, Geoff Cameron, Jack Butland không thể góp mặt vì chấn thương. Marko Arnautovic đang phải nhận án treo giò. Khả năng ra sân của Ibrahim Afellay và Marc Muniesa còn bỏ ngỏ. Xherdan Shaqiri sau khi dự bị ở vòng đấu trước anh sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận đấu này.

Thống kê thú vị

Liverpool đã giành được 5 chiến thắng trong 6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Trận thua của The Kop trước Stoke là trận thua 1-6 vào tháng Năm năm 2015.

Liverpool đang có 15 trận bất bại trên sân nhà ở Premier League (thắng 9, hòa 6).

Joe Allen đã ghi 5 bàn cho Stoke trong 16 lần ra sân ở giải Ngoại hạng mùa này. Nhiều hơn cả số bàn thắng anh ghi trong toàn bộ thời gian anh khoác áo Liverpool (4 bàn/91 trận).

Người trong cuộc nói gì?

HLV Jurgen Klopp trả lời họp báo: “Những lần đối đầu trước đó không hề nói lên điều gì. Đây là giai đoạn khốc liệt cho cuộc đua, vì vậy đội bóng nào cũng muốn có được kết quả tốt nhất. Stoke cũng không phải là ngoại lệ.”

HLK Mark Hughes cho biết: “Chúng tôi là đội bị đánh giá thấp hơn, nhưng đó là một lợi thế. Liverpool có những cầu thủ săn bàn rất tốt, nhưng chúng tôi cũng có những nhân tố có thể gây tổn thương cho họ. Tóm lại, toàn đội đặt mục tiêu có điểm trong trận đấu này.”

Đối đầu gần đây

Thành tích 5 trận gần nhất

Nhận định

Với 3 điểm may mắn có được trước Everton, Liverpool đã leo lên lại vị trí thứ 2 trên BXH với 37 điểm. Chelsea vẫn đang duy trì một khoảng cách an toàn với The Kop, vì vậy đoàn quân của HLV Jurgen Klopp hiểu lúc này họ không được phép đánh rơi thêm bất kì một điểm số nào nữa.

Stoke đang đứng ở giữa bảng xếp hạng với 21 điểm trong tay. Trước mắt với 7 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ (Sunderland), đội bóng áo sọc đỏ trắng chí ít chưa phải quá bận tâm cho cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, phong độ của họ là rất đáng ngại khi không có chiến thắng nào trong 3 trận gần nhất. Với việc phải làm khách trên sân Anfield nhiều cạm bẫy, Stoke khó mà lành lặn trở về.

Dự đoán: Liverpool 2-0 Stoke City

Đội hình dự kiến

