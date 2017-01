SỐC: NHA nguy cơ bị hoãn, gồm cả trận M.U - Liverpool - Bóng Đá

Cụ thể, Cục Khí tượng Anh Met Office đưa ra lời cảnh báo rằng, cơn bão tuyết cực mạnh sắp quét vào nước Anh với nhiệt độ được dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn -10 độ C vào thời điểm diễn ra các trận đấu ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Bão tuyết khiến NHA đối diện với nguy cơ bị hoãn.

Ít nhất 33 người đã thiệt mạng khi cơn bão tuyết đi ngang qua Hy Lạp, Ba Lan và Italia. Nhiệt độ đo được ở nhiều nơi đã giảm xuống mức -30 độ C, do đó để đảm bảo an toàn, Cục Khí tượng Anh yêu cầu người dân không nên ra ngoài vào khoảng thời gian này.

Tờ Daily Mail đưa tin, rất nhiều cặp đấu ở Ngoại hạng Anh đang đối mặt với nguy cơ phải tạm hoãn khi Sunderland, Burnley, Leicester City và Hull City được thi đấu trên sân nhà. Trong đó, đáng tiếc nhất là cặp đại chiến Manchester United - Liverpool tại Old Trafford cũng nằm trong vùng nguy hiểm.

Nếu điều này xảy ra thì thực sự là một điều đáng tiếc đối với các khán giả trên khắp thế giới. Họ đang nóng lòng chờ đợi xem liệu Manchester United có thể tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng thời gian qua hay không trước một Liverpool luôn thi đấu ổn định từ đầu mùa. Cuộc chiến này cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện Top 4 Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Trong quá khứ, thời tiết khắc nghiệt ở xứ sương mù vào mùa Đông đã khiến không ít cuộc đọ sức tại các giải đấu phải hoãn lại. Còn nhớ ở mùa giải 2009/10, bão tuyết cũng đã khiến toàn bộ các trận đấu ở Ngoại hạng Anh không thể diễn ra, ngoại trừ 2 cặp đấu - Arsenal vs Everton và Birmingham City vs Manchester United - là may mắn thoát khỏi.

00:42 12/01/2017