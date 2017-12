Sao Man Utd được khen xuất sắc nhất thế giới sau trận Arsenal - Bóng Đá

Hành quân đến Emirates, Man Utd đã gặp không ít sức ép trước lối chơi tấn công của Arsenal. Dù ghi được 2 bàn thắng từ khá sớm do công của Antonio Valencia và Jesse Lingard, Man Utd vẫn khiến người hâm mộ của họ phải 'thót tim' sau mỗi đợt lên bóng của Pháo thủ.

De Gea thi đấu quá hay trước Arsenal.

Thống kê ở hiệp 1 cho thấy Arsenal đã kiểm soát bóng đến 71%, tung ra 15 pha dứt điểm và 7 trong đó là đi trúng đích. Tuy nhiên, hàng loạt cơ hội của họ đều trôi qua đầy tiếc nuối bởi sự xuất sắc của hàng thủ Man Utd, đặc biệt là thủ thành David de Gea.

De Gea đã làm quá tốt trước những pha dứt điểm của Arsenal, đặc biệt là cú sút rất căng của Hector Bellerin phút 45. Cuối hiệp 1, Romelu Lukaku chút nữa đã có bàn phản lưới nhà, nếu De Gea không có phản xạ xuất thần.

Trong bàn thua duy nhất của Man Utd, De Gea không hề mắc lỗi. Và sau đó, anh lại từ chối những cơ hội của Lacazette, Alexis Sanchez hay Danny Welbeck.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ có lí do để 'phát sốt' với những gì De Gea đã thể hiện. Họ có lí do để khen ngợi ngôi sao người Tây Ban Nha là thủ thành số 1 thế giới thời điểm này. Một số còn so sánh De Gea như Vạn lý trường thành chắn ngang trước khung thành Quỷ đỏ.

Còn HLV Jose Mourinho thì cho biết: "Arsenal đã có cơ hội, nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết mình, và chúng tôi cũng có một thủ môn tuyệt vời. Tôi đã nói với De Gea sau trận đấu rằng: 'những gì tôi thấy ngày hôm nay là màn trình diễn của một thủ môn số 1 thế giới'."

Trong khi đó, HLV Arsene Wenger của Arsenal phải cũng thừa nhận: "Thủ môn của họ quá xuất sắc. David de Gea rõ ràng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu."

Thống kê cho thấy, De Gea đã có đến 14 pha cứu thua trước Arsenal, kỷ lục của Ngoại hạng Anh mùa này tính tới thời điểm hiện tại. Cần nhớ rằng mùa trước, số pha cứu thua nhiều nhất trong 1 trận của thủ môn người Tây Ban Nha chỉ là 7 (trước Chelsea). Nhìn lại, trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có 2 thủ môn đạt đến mốc 14 pha cứu thua trong một trận đấu, là Tim Krul (trước Tottenham) và De Gea (trước Arsenal) mà thôi.

Những pha bắt bóng như thần của De Gea:

