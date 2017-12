NÓNG: Arsenal mất trọng pháo ở đại chiến Man Utd - Bóng Đá

Bất chấp vừa thắng to tại Emirates khi đè bẹp Huddersfield tới 5 bàn không gỡ tuy nhiên, CĐV Arsenal có lý do để không vui do Alexandre Lacazette dính chấn thương và phải ra sân nghỉ chỉ sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Arsenal gần như sẽ không có được sự phục vụ của Alexandre Lacazette.

Tờ Express đưa tin, Lacazette gặp vấn đề ở háng và phải mất khoảng 2 tuần để bình phục, qua đó gần như không thể cùng các đồng đội xung trận trong trận tiếp đón Man United ở vòng 15 Premier League vào cuối tuần này.

Sau trận thắng Huddersfield, chính HLV Arsene Wenger cũng thừa nhận: "Đó có vẻ là một chấn thương háng và Lacazette phải nghỉ một thời gian." Tới thời điểm này, chân sút người Pháp đã có được 7 bàn thắng tại Premier League, nhiều nhất đội.

Như vậy, Olivier Giroud sẽ là phương án thay thế bất đắc dĩ cho Lacazette. Ở trận đấu vừa qua, Giroud cũng ghi được tới 2 bàn thắng khi đá dự bị cho Lacazette tuy vậy, Man United chắc chắn sẽ không phải là đối thủ dễ chơi.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:05 30/11/2017