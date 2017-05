Những lí do giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh: Conte, Kante, may mắn và Arsenal

1. Một Conte thiên tài

Ngay mùa đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, Antonio Conte phải đối mặt với vô vàn khó khăn, nhưng sau tất cả, ông đã vượt qua đầy bản lĩnh. Vị chiến lược gia người Italia cho thấy mình 'miễn nhiễm' với giới truyền thông, với những bài 'tâm lý chiến' từ đối thủ. Trên hết, Conte đã tạo ra một cuộc cách mạng về chiến thuật trong làng bóng đá Anh khi đưa Chelsea đến thành công nhờ sơ đồ 3-4-3 hoàn toàn mới mẻ so với đội hình 4-2-3-1 phổ biến đến mức nhàm chán trong nhiều mùa giải qua. Lúc này, Chelsea đang phải tìm mọi cách để giữ Conte trước sự nhòm ngó của những đội bóng khác.

Conte đầy bản lĩnh.

2. May mắn

Thành công của rất nhiều đội bóng đều phải đi kèm với may mắn. Chelsea mùa này cũng vậy. Nếu như Man United, Man City, Tottenham, Liverpool có những lần mất điểm vô duyên, thì Chelsea liên tục duy trì sự ổn định, trong những trận đấu mà họ thi đấu không thật tốt. Mới đây, cựu trung vệ Chelsea, Ricardo Carvalho có lí do để nhận định: "Sự thật là Chelsea có quá nhiều cầu thủ chất lượng cho HLV Conte lựa chọn. Họ là những nhà vô địch từ thời Mourinho rồi. Thật may mắn các trụ cột của Chelsea đã tìm lại phong độ trong mùa giải năm nay."

3. Chuyển nhượng khôn ngoan

Kante quá xuất sắc trong mùa này.

Có thể thấy các bản hợp đồng của Chelsea mùa này đều thi đấu đầy thành công. David Luiz, Marcos Alonso cho thấy mình chơi quá tốt trong sơ đồ 3-4-3, 3-4-2-1. Nhưng xuất sắc hơn cả trong đội hình Chelsea là N'Golo Kante. Kante cũng đã giành danh hiệu Cầu thủ của năm từ PFA lẫn FWA. Khả năng quán xuyến tuyến giữa, đánh chặn, tắc bóng của ngôi sao người Pháp quá tuyệt vời, với nguồn thể lực như vô hạn. Đã thế, những cầu thủ tưởng như hết chỗ đứng ở Chelsea như Victor Moses, Pedro lại thi đấu như lên đồng.

4. Trận thua 0-3 trước Arsenal

Chelsea đã khởi đầu mùa bóng khá tồi tệ. Sau thất bại thảm hại 0-3 trong trận derby London với Arsenal, họ đã phải trả qua 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Trên BXH Ngoại hạng Anh, The Blues chỉ xếp thứ 8 với 10 điểm sau 6 trận, kém Man City đến 8 điểm. Nhưng từ đó, HLV Antonio Conte đã có những thay đổi kịp thời để đưa Chelsea đi lên, giành những thắng lợi liên tiếp. Nếu không có trận thua muối mặt trước đại kình địch, chưa chắc thầy trò HLV Conte đã có thể nâng cao cúp vô địch trong hôm nay. Như lời thừa nhận của vị chiến lược gia người Italia: "Đến trận thua Arsenal, tôi hiểu rằng Chelsea phải thay đổi chiến thuật để cải thiện kết quả".

5. Sự ổn định

Chelsea không phải thi đấu ở cúp châu Âu, đó là lí do giúp HLV Conte không phải đau đầu quá nhiều để xoay tua đội hình. Sự ổn định đội hình (86%) cũng là một trong những yếu tố giúp Leicester City vô địch mùa trước. Một yếu tố nữa là chấn thương. Chính HLV Conte phải thừa nhận: "Tôi nghĩ mùa giải này chúng tôi đã làm tốt, ngoài ra còn có cả yếu tố may mắn vì chúng tôi ít phải gặp chấn thương nặng. Khi bạn có nhiều cầu thủ bị chấn thương, ban huấn luyện phải sử dụng nhiều cầu thủ khác để thay thế, con số 15,16 hay 17 có thể là không đủ."

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:00 13/05/2017