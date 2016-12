M.U trói chân Valencia thêm 2 năm

Theo thông tin mới nhất từ The Sun, Valencia sẽ ở lại CLB cho đến tháng 6 năm 2018, thêm một năm so với bản hợp đồng trước đó. Nguồn tin này cho biết Valencia đã đặt bút ký sau sự đồng ý của Jose Mourinho, anh đang trở thành một trong những cánh tay đắt lực của ông tại Old Trafford.

Valencia ở lại M.U thêm 2 năm.

Ở Ngoại hạng Anh mùa này, M.U thi đấu chưa thật sự tốt nhưng bản thân Valencia luôn làm Mourinho hài lòng, không ít lần cầu thủ người Ecuador nhận được lời khen từ ông thầy nổi tiếng khó tính. Đã từng có thời điểm dưới thời Louis van Gaal, Valencia gần như không có chỗ đứng nhưng anh đã vực dậy thành công.

Cầu thủ 31 tuổi đã gia nhập M.U từ năm 2009 và luôn thi đấu với tinh thần tận tụy. Anh vừa được bình chọn cầu thủ hay nhất tháng bởi NHM Quỷ đỏ. Với hơn 200 ra sân cho M.U, Valencia đã 2 lần lên ngôi Ngoại hạng Anh trong 7 năm gắn bó.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ CLB, nguồn tin của The Sun được cho là khá tin cậy với những gì diễn ra hiện tại. Mối quan hệ giữa Mourinho và Valencia cũng rất tốt, không có lý do gì ông bỏ rơi một cầu thủ hiệu quả như vậy.

Màn trình diễn hiệu quả của Valencia trong năm 2016

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 19:15 22/12/2016