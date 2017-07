Mourinho: Chỉ mỗi Pogba là cùng đẳng cấp với Barca - Bóng Đá

Man Utd vừa nhận trận thua thuyết phục trước Barcelona. Đó là trận đấu mà dàn sao Barca, đặc biệt là bộ ba Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez cho thấy đẳng cấp khác biệt của mình. Bên phía Quỷ đỏ đã chơi kém hơn hẳn, và chỉ có David de Gea cùng Paul Pogba là xuất sắc.

Pogba chứng tỏ đẳng cấp trước Barca.

HLV Mourinho cho biết sau trận đấu: "Trình độ của Man Utd lúc này ư? Nếu bạn muốn so sánh với Real Madrid hay Barca, bạn có thể so sánh về đẳng cấp của các cầu thủ và chất lượng đội hình. Nhưng chúng tôi không chơi cùng họ, trừ khi chúng tôi gặp họ ở châu Âu, vì vậy, chúng tôi không muốn so sánh bản thân với họ. Chúng tôi thích so sánh với các đội bóng ở Ngoại hạng Anh.

Bạn phải chấp nhận một thực tế là những cầu thủ giỏi nhất đều ở 2 CLB đó. Chúng tôi đã chơi những gì tốt nhất có thể trước họ, Barca chỉ vắng Pique, còn Real chỉ vắng Ramos và Ronaldo. Chúng tôi thậm chí đã thắng Real.



Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, Pique, Ronaldo, Bale, Modric, Toni Kroos,... là duy nhất. Khi ra sân, bạn cần bù đắp sự khác biệt về chất lượng đội hình bằng chiến thuật, đây cũng là điều giúp bạn có thể giành chiến thắng. Dù sao, cách mà các cầu thủ xử lý bóng mới là điều quan trọng nhất, và thật tuyệt khi xem những gì họ làm với trái bóng. Hôm nay, một trong những cầu thủ của tôi, Paul Pogba đã cho thấy đẳng cấp đó."

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 09:26 27/07/2017