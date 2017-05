Góc chiến thuật: Khi Chelsea chỉ đứng 6

Jose Mourinho đã nói, và tới giờ đến lượt Arsene Wenger. Chelsea sẽ là nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-17, nếu không có cơn địa chấn nào xảy ra ở các vòng cuối. Nhưng họ là nhà vô địch có tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ cao thứ 6 tại giải đấu mùa này. Giống như Leicester City của mùa trước, Chelsea tiếp tục cho thấy việc chơi và chiến thắng, mà không cần cầm quá nhiều bóng.

Theo Opta, Leicester City đã vô địch Ngoại hạng Anh chỉ với 42.4 % thời lượng kiểm soát bóng trung bình mỗi trận đấu, thấp thứ ba giải đấu. Chelsea, một đội sở hữu nhiều cá nhân ở đẳng cấp cao hơn nhiều, đang có 54.2% thời lượng kiểm soát bóng trung bình mỗi trận đấu, cao thứ 6.

"Hai mùa giải đã qua, những đội không cầm nhiều bóng đã vô địch giải đấu," Wenger nói. "Và dĩ nhiên, là những đội đã không chơi tại châu Âu, cũng thắng giải đấu. Vì sao? Bởi vì giải đấu này quá thiên về thể lực và rất khó để đương đầu với cả hai mặt trận. Chúng ta sẽ xem Chelsea làm gì ở mùa tới."

Jose Mourinho từng lên báo, nói đại ý Chelsea mùa này đã đưa lối chơi phòng ngự-phản công lên tầm nghệ thuật. "Mùa giải năm nay có vẻ như là mùa giải thăng hoa của lối chơi phòng ngự - phản công," Mourinho nói. Đây không phải lần đầu huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nói về lối chơi của đối thủ. Jose Mourinho, người vẫn thường được biết đến với lối chơi đặt sự an toàn lên trên hết, đi mỉa mai người kế nhiệm mình tại Chelsea về lối chơi phòng ngự.

"Liệu các đội bóng chơi theo kiểu như vậy có khiến trận đấu nhàm chán? Tôi nghĩ là có," Wenger phân tích. "Khi chúng tôi nghiên cứu tại Geneva (phòng hội nghị của UEFA cho các HLV), chúng tôi đã phân tích Champions League và chỉ vài mùa giải, những đội bóng ít kiểm soát bóng đá vô địch. Đa phần những đội cầm nhiều bóng luôn vô địch."

"Thể thao phải luôn khuyến khích mọi người hướng lên phía trước. Các CĐV không muốn xem một đội bóng chơi phòng ngự ngay từ lúc đầu," Wenger nói. Ý ông đang muốn nói điều gì? Chelsea đã ghi tới 75 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này, cao nhất giải đấu. So với 51 của Manchester United hay 66 của Arsenal, quả là khập khiễng.

Lối chơi của Chelsea mùa này hiệu quả tới mức, họ không cầm phải cầm bóng quá lâu (hay là quá nhiều bóng). Chelsea không nhăm nhăm phòng ngự bằng mọi giá. Bằng chứng là họ có chuỗi trận để thủng lưới liên tục từ tháng 1 đến tháng 4.

Ngay sau những lời mỉa mai của Mourinho, Conte từng phản bác đồng nghiệp ngay lập tức. "Tôi phải nói với bạn một điều, không chỉ ở Chelsea, mà trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa, chưa bao giờ huấn luyện các đội bóng của mình chỉ nhăm nhăm chơi phản công." Nhưng cho dù Chelsea có cố tình chơi phản công hay thế nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận là họ đã vô địch quá xứng đáng.

Giống như lời bài hát của nhóm ABBA, 'The Winner Takes It All' ('người chiến thắng có tất cả'), Wenger hay Mourinho nên thôi chê bai đối thủ, và tập cách cạnh tranh vô địch ở mùa tới.

