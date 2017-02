Điểm tin chiều 06/02: Liverpool sai lầm khi chọn Klopp, Ranieri lo sợ xuống hạng

Liverpool sai lầm khi chọn Klopp? Cựu tiền vệ Dietmar Hamann tin rằng việc Liverpool lựa chọn Jurgen Klopp là một quyết định đến từ 'con tim' hơn là từ 'cái đầu'.

Ranieri thừa nhận các cầu thủ Leicester đang lo sợ

'Hủy diệt' Leicester, Mourinho thách thức top 4. Sau chiến thắng trước Leicester City, Jose Mourinho đã lên tiếng thách thức các đối thủ trong cuộc đua vào top 4 tại Ngoại hạng Anh năm nay.

Ranieri lo sợ xuống hạng. Claudio Ranieri thừa nhận sự hoảng loạn và lo sợ đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của các cầu thủ Leicester City.

Tuấn Anh tập hồi phục, chờ ngày tái xuất cùng HAGL. Dù ban huấn luyện CLB HAGL cho phép Tuấn Anh nghỉ ngơi thêm 1 thời gian nhưng tiền vệ này tỏ ra quyết tâm thực hiện bài tập nhẹ, nhằm nhanh chóng trở lại sân cỏ.

Chấn thương "sao" U19 Việt Nam không nặng như dự kiến. Trận đấu CLB Huế gặp Viettel vòng loại Cup QG 2017, Trần Thành gặp chấn thương khá nặng, sau khi được bác sỹ kiểm tra, chấn thương "sao" U19 Việt Nam không nặng như dự kiến.

HLV Hữu Thắng muốn tặng quà đầu xuân bằng chiến thắng trước U23 Malaysia. Trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp U23 Malaysia, HLV Nguyễn Hữu Thắng thẳng thắn thừa nhận muốn đánh bại chủ nhà SEA Games 2017 để làm quà đầu xuân Đinh Dậu.

HLV Frank Bernhardt: “Malaysia đủ mạnh để đối đầu với U23 Việt Nam”. Gặp khó khăn về lực lượng trận giao hữu U23 Việt Nam, nhưng HLV chủ nhà SEA Games 2017 vẫn mạnh mẽ tuyên chiến với U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất.

Xác định thêm đội bóng tham dự U20 World Cup cùng Việt Nam. Toàn thắng ở cả 3 lượt trận giúp U20 Uruguay ghi tên mình vào danh sách những đội bóng giành tấm vé dự U20 World Cup 2017 sẽ diễn ra vào tháng 5 tại Hàn Quốc.

Đạp chân Vardy, Mata may mắn thoát thẻ đỏ. Juan Mata đã có tình huống vào bóng rất nguy hiểm với Jamie Vardy nhưng rất may mắn là trọng tài đã nương nhẹ tay, giúp anh thoát thẻ đỏ. Chia sẻ với báo giới, Juan Mata cho hay: "Tôi vào bóng hơi trễ một chút. Tôi chỉ muốn giành lấy trái bóng chứ không cố ý làm đau Vardy. Quả thực tôi hơi may mắn khi không bị đuổi khỏi sân nhưng đoạt lại bóng là tất cả những gì tôi muốn trong pha bóng đó."

Gabriel Jesus, quả dưa tuyệt hảo của Pep Guardiola. Pep từng ví Jesus như một quả dưa hấu, bổ ra mới biết ngon hay không. Giờ thì tất cả đã được thưởng thức mùi vị thơm ngon và chất lượng tuyệt hảo của trái dưa nhập khẩu từ Brazil.

Video màn trình diễn của Gabriel Jesus vs Swansea:

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:03 06/02/2017