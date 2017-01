Depay và những 'số 7' thất bại của Man Utd - Bóng Đá

Memphis Depay

Năm 2015, Man Utd đã chấp nhận bỏ ra tới 25 triệu bảng để trả cho PSV để đổi lấy sự phục vụ của Memphis Depay, cầu thủ đang là vua phá lưới của Eredivisie vào thời điểm đó. Với lối chơi đầy tốc độ, mạnh mẽ lại rất nhạy cảm trong việc săn tìm bàn thắng, Depay từng được Man Utd kỳ vọng rất nhiều trong việc trở thành một Ronaldo mới của sân Old Trafford. Việc trao cho cầu thủ này chiếc áo số 7 chính là một trong những bằng chứng cho thấy rõ tham vọng này của Quỷ Đỏ.

Tuy nhiên sau 1 năm rưỡi Depay đặt chân tới Old Trafford, Depay đã không thể đáp lại được những kỳ vọng quá lớn mà lãnh đạo và các CĐV của Man Utd dành cho anh. Vẫn giữ nguyên lối chơi khá cá nhân với những pha đột phá quen thuộc, nhưng trước những hậu vệ có bản lĩnh và trình độ khác hẳn so với Eredivisie của Ngoại hạng Anh, Depay đã không thể còn có thể tỏa sáng như trước. Cộng việc liên tục nhận lấy những chỉ trích từ truyền thông Anh Quốc, sự nghiệp của Depay đã tụt dốc không phanh và đang có nhiều khả năng sẽ phải rời Old Trafford ngay trong tháng Giêng này.

Michael Owen

Tuy chỉ được xem là một phương án dự bị cho Wayne Rooney và Dimitar Berbatov, nhưng việc Sir Alex quyết định chiêu mộ Michael Owen vào năm 2009 thật sự khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Vào thời điểm đó, Michael Owen đã 30 tuổi và phong độ thì đang bên kia sườn dốc của sự nghiệp với hàng loạt chấn thương khác nhau trong người.

Đáng nói hơn đó là việc Sir Alex đã quyết định trao luôn chiếc áo số 7 có thể xem là biểu tượng của Quỷ Đỏ dành cho cựu tiền đạo của Liverpool. Đáng tiếc là những kỳ vọng và niềm tin của vị chiến lược gia vĩ đại người Scotland đã không được đền đáp xứng đáng. Trong 3 năm thi đấu trong màu áo Quỷ Đỏ với 31 lần được tung vào sân, tổng số bàn thắng mà Owen có được chỉ là 5.

Angel Di Maria

Cho đến tận thời điểm này, có lẽ nhiều CĐV Man Utd vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với Angel Di Maria trong suốt quãng thời gian anh có mặt tại Old Trafford. Trước khi đến gia nhập Man Utd vào năm 2014, Di Maria từng có khoảng thời gian thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo của Real Madrid, thậm chí thời điểm đó cầu thủ người Argetina còn được xem là những tiền vệ hay nhất thế giới lúc bấy giờ. Đó cũng là lý do vì sao Quỷ Đỏ đã chấp nhận bỏ ra tới 60 triệu bảng để trả cho Real nhằm đổi lấy sự phục vụ của Di Maria.

Thậm chí sau này khi đã chuyển sang PSG thi đấu, Angel Di Maria vẫn tiếp tục thi đấu cực kỳ thăng hoa và góp công không nhỏ mang về cho đội bóng nước Pháp tới 4 danh hiệu trong mùa giải 2015/16. Còn tại Man Utd, ngôi sao người Argentina chỉ được xem là một món 'hàng lỗi', một người thừa,... dưới thới của HLV Van Gaal.

Antonio Valencia

Phải nói rằng Antonio Valencia là một trong những cầu thủ có sự nghiệp thi đấu cực kỳ thành công tại Old Trafford. Việc lãnh đạo Man Utd quyết định tặng cho cầu thủ 31 tuổi này một bản hợp đồng mới cách đây vài ngày cũng là minh chứng cho thấy giá trị của Valencia đối với Quỷ Đỏ vẫn là rất quan trọng.

Tuy nhiên những đóng góp mà Valencia có được chủ yếu trong khoảng thời gian anh mặc áo số 25. Còn trong khoảng thời gian được Sir Alex tín nhiệm trao cho chiếc áo số 7 trong mùa giải 2012/13, phong độ của Valencia đã sa sút không phanh vì phải chịu áp lực quá lớn từ thành công của những người tiền nhiệm. Cũng không chịu được sức ép áo lớn này, Valencia đã quyết định trả lại áo số 7 chỉ sau 1 năm sử dụng và quay về với số 25 quen thuộc.

