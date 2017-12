Đập tan dư luận, Lukaku lập công đưa Man United đến chiến thắng - Bóng Đá

Sau thất bại trước Man City, Man United tiếp tục được ở lại sân Old Trafford để tiếp đón Bournemouth trong trận đấu vòng 17 Premier League. HLV Jose Mourinho tiếp tục sử dụng đội hình 4-2-3-1, điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc tiền vệ trẻ Scott McTominay có lần đầu tiên đá chính tại Premier League trong màu áo Quỷ đỏ.

Tiền đạo Romelu Lukaku, người nhận rất nhiều chỉ trích trong thời gian qua vì phong độ yếu kém, anh chỉ ghi được 1 bàn trong 9 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, vẫn được Mourinho tin dùng thay vì Zlatan Ibrahimovic. Và cuối cùng, niềm tin của chiến lược gia Bồ Đào Nha đã được đền đáp. Phút 25 trong trận đấu, dưới cơn mưa tầm tã của Old Trafford, Lukaku lạnh lùng bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Mata đưa Man United vươn lên dẫn trước.

Lukaku là người ghi bàn mở tỉ số...

Lukaku là cầu thủ ghi bàn mở tỉ số nhưng người hùng của Man United trận này vẫn là cái tên quen thuộc, David De Gea. Công bằng mà nói, đây là một trận đấu mà Quỷ đỏ chơi tệ hơn so với Bournemouth. Có lợi thế sân nhà, cầm bóng nhiều hơn nhưng suốt 90 phút Man United chỉ tung ra được 2 cú sút trúng đích, thấp gần 4 lần so với Bournemouth (7). Dù vậy, với tài năng của De Gea, anh đã lần lượt hóa giải mọi đường lên bóng của Bournemouth giúp Man United giữ sạch lưới trong 90 phút tại Old Trafford.

Man United giành chiến thắng nhưng không nằm ngoài dự đoán, đây là 3 điểm hết sức khó khăn dành cho Mourinho và các học trò. Thất bại trước Man City vẫn là cú sốc quá lớn mà Quỷ đỏ chưa thể quên được. Dù vậy, họ cần phải đứng dậy ngay lập tức khi phía trước là lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn cuối năm. Cái lạnh của mùa Đông cũng như sự 'cô độc' trong cuộc đua đến ngôi vô địch có thể bóp nghẹt Man United.

...và De Gea giúp Man United bảo toàn thành quả mong manh.

Về phần Bournemouth, thất bại tại Old Trafford khiến thầy trò Eddie Howe chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp trên sân khách ở Premier League. Dù vậy, màn trình diễn tự tin trước Quỷ đỏ sẽ là động lực để Bournemouth tiếp tục cuộc chiến trụ hạng đầy cam go ở phía trước.

Chung cuộc: Man United 1-0 Bournemouth

Ghi bàn: Romelu Lukaku 25'.

Đội hình ra sân:

Man United: De Gea - Valencia, Smalling, Jones, Shaw - McTominay, Matic - Mata, Martial, Lingard - Lukaku.

Bournemouth: Begovic - Smith, Francis, Ake, Daniels - Stanislas, Gosling, Arter, Fraser - King, Wison.

Kết quả vòng 17 Ngoại hạng Anh:

BXH hiện tại:

Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 05:25 14/12/2017