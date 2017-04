Đại thắng Bournemouth, Tottenham áp sát ngôi đầu

Đã nhiều lần Mauricio Pochettino từng tuyên bố: "Tottenham sẽ bám đuổi Chelsea đến hơi thở cuối cùng.", nhiều người cho đó chỉ là câu nói nhằm động viên tinh thần của các học trò. Nhưng ở vòng 32 giải Ngoại hạng, Gà trống lại tiếp tục chơi áp đảo Bournemouth và dễ dàng hạ gục đối thủ với 4 bàn thắng chia đều cho Dembele, Kane, Janssen và Son.

Kane chạm mốc 20 bàn thắng ở mùa giải này.

Ngay ở phút 16, tận dụng tình huống phòng thủ của Bournemouth chơi thiếu tập trung sau pha đá phạt góc, Moussa Dembele băng vào dứt điểm ở cự li gần, mở tỉ số cho trận đấu.

Bị "đánh úp" quá bất ngờ, đội khách cố gắng chống đỡ, nhưng họ càng đá càng rối, điều này tạo điều kiện để Tottenham có bàn thắng thứ hai chỉ sau đó ba phút. Lần này, nhận đường chuyền của Harry Kane, Heung-Min Son dùng tốc độ vượt qua một cái bóng áo đỏ đen rồi sửa lòng chuẩn xác vào góc gần.

Sau giờ nghỉ giải lao, Gà trống tiếp tục gia tăng sức ép và những nỗ lực của các học trò ông Pochettino được đền đáp ở phút 48, khi Kane có một pha xoay người cực kì khéo léo và dứt điểm thành bàn. Rõ ràng, các hậu vệ của Bournemouth đã không có một phương án cụ thể nào để kèm cặp tiền đạo chủ lực của Gà trống.

Đến phút cuối cùng, sau hai nhịp dứt điểm cận thành, tiền đạo Vincent Janssen (vào thay cho Kane từ phút 87) đã điền tên lên bảng tỉ số, khép lại trận thắng 4-0 vang dội cho đội chủ sân White Hart Lane.

3 điểm trận này giúp đội bóng của Pochettino vững vàng ở ngôi vị nhì bảng. Đáng nói hơn, với 71 điểm sau 32 trận, Tottenham đã áp sát Chelsea của Antonio Conte. Hiện Gà trống chỉ cách The Blues đúng 4 điểm trong khi Chelsea sẽ có trận quyết chiến cực kì cam go trên sân Old Trafford với Manchester United vào ngày mai. Chỉ cần kiên trì bám đuổi, người hâm mộ Gà trống hoàn toàn có thể tin tưởng vào một cuộc lật đồ ngoạn mục ở cuối mùa.

Chung cuộc: 4-0

Ghi bàn:

Tottenham: Dembele, Son, Kane, Janssen

Đội hình ra sân:

Tottenham: Lloris, Walker , Alderweireld, Vertonghen , Davies , Dier , Dembele, Son, Eriksen, Dele, KANE.

Subs: Janssen, Wanyama, Sissoko

Bournemouth: Boruc, Smith, Francis, S Cook, Daniels, Stanislas, Arter, Wilshere, Pugh, King, Afobe. Subs: L Cook, Mousset, Fraser

21:09 15/04/2017