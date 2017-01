Costa sút hỏng phạt đền, Chelsea chia điểm cay đắng với Liverpool - Bóng Đá

Chelsea bước vào trận đánh lớn với vị thế cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Họ đang chễm chệ trên ngôi đầu của giải Ngoại hạng Anh với 9 điểm nhiều hơn đối thủ gần nhất. Trong khi đó, Lữ đoàn đỏ đang có chuỗi phong độ cực kì tệ hại. Từ chỗ bám đuổi sít sao The Blues trên BXH, giờ đoàn quân của Juergen Klopp tụt xuống vị trí thứ 4 và bị Manchester City hăm he đánh bật ra khỏi khu vực được dự Champions League.

Wijnaldum đánh đầu thành bàn ở phút 57.

Sự bất ổn ấy càng trở nên đáng báo động khi Liverpool bị thủng lưới ngay phút 24. Từ một pha dàn xếp đá phạt nhanh, trung vệ David Luiz đã làm ngỡ ngàng toàn bộ hàng phòng ngự áo đỏ khi tung một cú sút sấm sét, mở tỉ số cho trận đấu. Đương nhiên, bàn thua này có lỗi rất lớn từ thủ môn Simon Mignolet khi anh không đứng đúng vị trí. Nói chính xác hơn là anh quá chủ quan khi điều chỉnh hàng rào mà không chú ý đến việc bắt bóng.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Chelsea như thường lệ, lùi về phòng ngự với số đông, nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà. Liverpool cũng tỏ ra lúng túng bởi được sở hữu quá nhiều bóng. Họ không thể thi đấu áp sát theo ý muốn. Thậm chí, khi có cơ hội, Roberto Firmino cũng đệm bóng lên trời khi trước mặt anh chỉ còn là một khung thành trống trải.

Bước sang hiệp hai, Lữ đoàn đỏ cố gắng gia tăng sức ép. Cuối cùng, những nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 57. Từ đường mở cánh của đồng đội, James Milner đánh đầu chuyền bóng để tiền vệ Georginio Wijnaldum dứt điểm thành bàn, kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ với Liverpool khi Chelsea được hưởng một quả phạt đền ở phút 77. May cho The Kop, thủ thành Mignolet đã lập công chuộc tội khi cản phá thành công cú sút của Diego Costa. Sau tình huống này, Chelsea cũng không quá mặn mà tấn công. Antonio Conte thay Cesc Fabregas vào sân để cầm nhịp trận đấu. Rõ ràng, 1 điểm trên sân Anfield cũng không phải là một kết quả tồi đối với The Blues.

Còn với Liverpool, họ đã trở về từ cõi chết khi thi đấu dưới cơ mà vẫn có điểm. Các học trò của Klopp vẫn cho thấy sự thiếu ổn định nơi hàng thủ. Mặt khác, khả năng tập trung của họ cũng rất kém. Nếu không giải quyết được hai vấn đề này, rất khó để Liverpool có thể tiến xa.

Chung cuộc: 1-1

Ghi bàn:

Liverpool: Wijnaldum 57'

Chelsea: Luiz 24'

Đội hình ra sân:

Kết quả thi đấu và bảng xếp hạng Premier League ngày 01/02:

Diễn biến chính của trận đấu:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 05:25 01/02/2017