Chế giễu Mourinho, Pep vẫn chưa tự tin vào chức vô địch

Những cổ động viên của Man City đã nhạo báng Man Utd bằng những câu hát “Park the bus, park the bus, park the bus… Man Utd” (đỗ xe bus) trong suốt trận đấu khi mà Mourinho bị chỉ trích mạnh mẽ bởi cách tiếp cận trận đấu đầy tiêu cực của ông trong một trận đấu lớn. Sau trận đấu, Người đặc biệt còn lên tiếng chỉ trích trọng tài khi cho rằng vị vua áo đen từ chối cho Quỷ đỏ được hưởng quả phạt đền trong tình huống Nicolas Otamendi phạm lỗi với Ander Herrera trong vòng cấm.

Mourinho lại kêu ca về trọng tài.

Man City đã kiểm soát bóng 65% và tung ra 14 cú dứt điểm so với 35% và 8 cú sút của Man Utd. Pep Guardiola cũng không phải tay vừa khi chế giễu những phát biểu của Mourinho. Ông cho rằng Man City mới là đội muốn chơi bóng và thể hiện sự can đảm để giành lấy chiến thắng: “Đối với tôi, đó không phải là một tình huống phạm lỗi vì ý định của Otamendi không phải làm Herrera ngã.

Các số liệu thống kê của chúng tôi vượt trội hơn, cách chúng tôi chơi tốt hơn. Đó là lý do Man City đạt được kết quả tốt hơn. Khi một đội đủ can đảm để sở hữu 65,70,75% thời lượng kiểm soát, đó là một đội bóng thực sự. Đó là những gì chúng tôi muốn chơi và đã làm được.

Rõ ràng chúng tôi muốn chơi cởi mở. Chúng tôi muốn chơi bóng, muốn tấn công để giành chiến thắng trong trận đấu. Huấn luyện viên có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, nhưng cầu thủ của tôi muốn chơi bóng và tấn công. Đôi lúc Man City trở nên đầy tốc độ, và khi nhanh hơn, chúng tôi là một tập thể sẵn sàng đối mặt với tất cả để giành chiến thắng.

Ederson đã có màn cứu thua tuyệt vời [từ chối 2 cú dứt điểm của Lukaku và Mata] nhưng tôi nghĩ David de Gea có nhiều pha cản phá nhiều hơn Ederson.”

Pep Guardiola đáp trả.

Tuy nhiên, Pep cho rằng đội bóng của ông chưa thể vô địch: “Vào tháng 12, bạn chưa thể trở thành nhà vô địch. Nếu chúng tôi có khoảng cách 11 điểm khi chúng tôi chơi trận derby thứ hai vào tháng Tư thì có lẽ tôi sẽ nói với các bạn rằng chúng tôi có danh hiệu.”

Tiền vệ De Bruyne cũng đồng ý kiến với ông thầy của mình: “11 điểm là khoảng cách lớn. Nếu thất bại, chúng tôi vẫn dẫn đầu. Tuy nhiên Man City không thể tự mãn. Chúng tôi cần phải duy trì sự tập trung cho cả mùa giải. Tôi muốn có được 11 điểm phía trước hơn là 11 điểm ở phía sau, đó là điều chắc chắn.”

Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 16:25 11/12/2017