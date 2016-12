Arsenal như con bạc ở đấu trường Champions League

Arsenal của HLV Arsene Wenger đã từng rất gần chức vô địch Champions League. Ảnh: Daily Mail.

Năm 2006, Arsenal thua đau Barcelona trong trận chung kết Champions League. Trận đấu ấy họ đã bị mất người nhưng vẫn ghi bàn trước. Tiếc rằng Arsenal lại bị Barca lật ngược tình thế. Cho đến bây giờ, đó mãi là sự tiếc nuối khôn nguôi của những người yêu mến Pháo thủ.

Nhưng lâu dần, người ta chẳng còn hiểu đó là sự tiếc nuối hay cay cú. Có lẽ là cả hai. Arsenal chắc chắn cho rằng mình không đáng bị thua và khả năng của họ đủ sức để đòi lại những gì đã mất. Nhưng trong một cuộc chơi nghiệt ngã, không phải cứ đòi là được. Như trên bàn Casino, ai cũng muốn thắng, nhưng phần lớn đều thua đấy thôi.

Tại nước Anh, từ khi Premier League ra đời thì Arsenal đã là một ông lớn thật sự. Và xét trên bình diện Châu Âu, thầy trò Arsene Wenger xứng đáng nằm trong tốp 10. Điều đó lý giải được vì sao họ cay cú, họ không cam tâm sau thất bại năm 2006. Nhất là trước đó năm 2004 vừa có mùa giải bất bại với chuỗi 49 trận không thua. Vinh quang ấy cho phép Arsenal đặt mình ngang hàng với bất cứ đại gia nào trong cuộc chiến Champions League đầy vinh quang.

Niềm kiêu hãnh đó vẫn còn dù sau trận chung kết năm ấy, Thierry Henry đã ra đi. Trong triết lý của Giáo sư Wenger, đội bóng không chỉ là của một cá nhân nào dù cho đó là Con trai thần gió. Nhưng với nhiều người, đáng lý ra sau những vinh quang cùng Arsenal và thất bại trong chung kết Champions League hay Henry ra đi thì Wenger cũng nên rời khỏi Arsenal để giữ trọn hào quang bên mình.

Tuy nhiên, hơn 12 năm qua, Wenger vẫn ở đó và triết lý của ông vẫn được duy trì. Sau Henry đến lượt Fabregas hay Persie ra đi để lại những khoảng trống mênh mông tại Emirates. Nhưng vô tình hay cố ý phớt lờ, Wenger đã không nhận ra mà vẫn cố chèo lái Arsenal theo lộ trình mà mình đã chọn dù con đường ấy chưa chắc là tốt nhất cho đội bóng cũng như niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ.

Chẳng biết tự bao giờ Arsenal đã tụt hậu so với nhiều CLB khác. Đã vậy còn kém may mắn nữa chứ. Như Liverpool hay Chelsea, dù không hay nhưng họ may nên vô địch Champions League năm 2005 và 2012. Trong khi ấy giấc mơ Champions League cứ ám ảnh Wenger suốt năm này qua năm khác. Như một con bạc cay cú, càng thua càng đánh, mà càng đánh thì càng… thua.

Và chẳng hiểu Champions League phải chăng đang làm hại Arsenal? Hơn 10 năm qua, những Man United, Man City, Liverpool hay Chelsea còn có năm vắng mặt tại Champions League nhưng Arsenal thì không. Việc tham dự thường xuyên giải đấu này đã mang về cho Emirates khoản thu không nhỏ. Nhưng chính vì đặt mục tiêu tiến xa tại Champions League trong khi khả năng có hạn đã làm giảm sức cạnh tranh của Arsenal tại giải đấu trong nước. Không ít lần sau khi bị loại khỏi Champions League, Arsenal tụt dốc không phanh và bất lực nhìn các CLB khác lên ngôi tại Ngoại hạng.

Arsenal đang rơi vào thế khó ở mọi cuộc đua danh hiệu mùa này. Ảnh: Daily Mail.

Còn tại năm nay, sau một chuỗi trận ấn tượng, Arsenal bất ngờ thua Everton. Nhiều người nói vui rằng do Arsenal bị sốc khi hay tin gặp Bayern Munich tại vòng knock-out Champions League sẽ diễn ra vào giữa tháng hai. Dù nói vui hay thật thì rõ ràng điều đó cũng đã ảnh hưởng tâm lý của Pháo thủ ít nhiều. Và người ta sẽ chẳng bất ngờ nếu đến tháng hai, Arsenal lại rụng rơi dần ở các giải đấu mình tham gia và khởi đầu là ở Champions League.

Arsenal từng rất gần với chức vô địch Champions League nhưng điều đó không có nghĩa là họ còn cơ hội nữa. Như không phải ai khi bước vào Casino cũng có thể mang tiền ra về. Mọi cuộc chơi đều đòi hỏi thực lực. Khi thực lực không có mà còn cay cú và ảo tưởng thì thất bại càng thảm hại hơn mà thôi.

