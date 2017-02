6 ngôi sao Liverpool sẽ bị Klopp thanh lý cuối mùa này - Bóng Đá

Bước qua năm mới, Liverpool chỉ mới thắng 1 trận duy nhất cho đến thời điểm này, trước đội bóng ở giải League Two tại đấu trường Cúp FA. Trên thực thế, Liverpool đã thua 4 trong 5 trận gần nhất, bao gồm chuỗi 3 trận thua liên tiếp ngay tại sân nhà Anfield.

Một trong những lí do khiến Liverpool chệch choạc chính là Jurgen Klopp đang cố gắng mở rộng chiến thuật, hướng tới lối chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Liverpool hiện không có chiều sâu đội hình. Những cầu thủ dự bị kiểu như Daniel Sturridge không thể hiện được gì nhiều, trong khi hai sao trẻ Loris Karius và Divock Origi cần thêm thời gian để học hỏi và hoàn thiện lối chơi của mình.

Để hướng tới thành công trong tương lai, Liverpool và đặc biệt là Klopp nên thẳng tay loại bỏ những cầu thủ không đóng góp gì nhiều cho đội bóng. Họ cần phải mạnh tay hơn trong công tác thanh lọc đội hình, sẵn sàng đón những tân binh chất lượng hơn.

Daniel Sturridge

Tuổi: 27

Số trận ở Ngoại hạng Anh mùa này: 14

Thống kê thất vọng: Có số cú dứt điểm trong mùa giải này, trung bình 4,49 lần mỗi 90 phút, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào của Liverpool. Tuy nhiên, điều đáng nói là Sturridge chỉ chuyển hóa 8,3% số cú sút thành bàn thắng. Hiệu suất ghi bàn quá kém với một tiền đạo.

Sturridge là tiền đạo tài năng, điều này đã không có gì để bàn cãi. Nhưng trong hệ thống chiến thuật của Klopp, không có chỗ cho những cầu thủ chơi đơn giản. Sturrdige phải thi đấu đa năng nếu muốn ở lại đội bóng trong thời gian tới.

Simon Mignolet

Tuổi: 28

Số trận ở Ngoại hạng Anh mùa này: 14

Thống kê thất vọng: Mignolet có trung bình 1,17 pha cứu thua và chỉ giữ sạch lưới 3 lần trong mùa giải này. Mignolet đã gây mất lòng tin nghiêm trọng từ chính CĐV Liverpool. Ngay cả khi anh đang thi đấu xuất sắc, Migolet cũng khiến NHM và BLĐ khó có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Điển hình là pha cản phá cú penalty của Diego Costa nhưng chỉ vài ngày sau đó, Mignolet đã mắc sai lầm nghiêm trọng trước Hull.

Emre Can

Tuổi: 23

Số trận ở Ngoại hạng Anh mùa này: 18

Thống kê thất vọng: Có tỷ lệ chuyền chính xác 82% trong mùa giải này, thấp nhất so với bất kỳ tiền vệ nào của Liverpool. Nếu bóng đá thiên về vẻ điển trai, có lẽ Can đang thuộc nhóm dẫn đầu. Nhưng thật không may, sân cỏ cần những cầu thủ có những phẩm chất mạnh mẽ về thể lực và khéo léo về kỹ thuật. Can thật sự không mạnh về một phía nào cả trong 2 sự lựa chọn này.

Lucas Leiva

Tuổi: 30

Số trận ở Ngoại hạng Anh mùa này: 11

Thống kê thất vọng: Mặc dù có số tình huống phòng ngự nhiều nhất Liverpool, nhưng Lucas vẫn thường thất bại đến 33% số pha tắc bóng. Lucas đã lớn tuổi và gần như đã ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tuy nhiên anh vẫn ở lại mặc dù không được sử dụng nhiều.

Ragnar Klavan

Tuổi: 31

Số trận ở Ngoại hạng Anh mùa này: 12

Thống kê thất vọng: Klavan chỉ thành công 13/27 lần tắc bóng mùa này và phạm lỗi đến 10 lần. Thực sự thì Klavan được mua về để làm phương án dự phòng. Sự thật mà nói, Dejan Lovren đã và đang chơi rất tốt và anh chính là mẫu cầu thủ mà Liverpool đang cần, không phải Klavan.

Alberto Moreno

Tuổi: 24

Số trận ở Ngoại hạng Anh mùa này: 8

Thống kê thất vọng: Trong số nhưng cầu thủ Liverpool đã được ra sân ít nhất 5 trận trong mùa này, Moreno là người có điểm hiệu suất thi đấu thấp nhất: 0,23. Thống kê và đánh giá dự theo trang Squawa.

Thực tế thì Moreno đã thi đấu rất ổn trong mùa giải trước, nhưng hiện tại Moreno đã đánh mất mình và thi đấu khá thất vọng. Có một vài lời đề nghị gửi đến anh nhưng hiện phải chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa hè để biết thêm kết quả.

