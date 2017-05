1. Sự "thể hiện" của Man Utd

Từ khi Sir Alex Ferguson rời sân Old Trafford vào năm 2013, Man Utd chưa bao giờ quay lại thời hoàng kim. Họ dần mất suất dự Champions League và trình diễn một lối đá hết sức nhạt nhòa. Do đó, Quỷ đỏ cần một bản hợp đồng để đánh bóng thương hiệu. Pogba và Jose Mourinho đến Manchester chính vì lí do này.

Thật khó để có người vượt mặt Pogba về giá trị chuyển nhượng.

Sẽ cần nhiều thời gian để trả lời nước cờ của Quỷ đỏ là đúng hay sai. Nhưng thật khó để chờ một kỉ lục mới được thiết lập, trừ khi Man Utd phá vỡ kỉ của chính họ.

2. Real Madrid không theo đuổi chính sách Galatico

Những bản hợp đồng kỉ lục của thế giới ngoại trừ Pogba như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay Kaka đều đến từ Real Madrid. Nếu đội bóng Hoàng gia muốn bạo chi, thật khó để các ngôi sao từ chối một lời đề nghị "béo bở" từ phía ngài Perez. Tuy nhiên, Zinedine Zidane đang theo đuổi chính sách trẻ hóa. Không ngẫu nhiên Asensio, Lucas Vazquez được đem về sân Bernabeu. Thế nên, khó tin Real sẽ kích nổ một quả bom tấn trong Hè này.

3. Chi nhiều không phải là cách

Man Utd đã phải tiêu tốn đến 89 triệu bảng cho thương vụ Pogba. Tuy nhiên, như giới quan sát nhận định, chỉ cần bỏ ra 30 triệu để tậu về Kante, Quỷ đỏ đã không phải chật vật đi tìm một vị trí trong top 4.

Mặt khác, Tottenham không chi quá nhiều trong Hè qua, nhưng với dàn sao "cây nhà lá vườn", họ đã khiến Chelsea phải "khốn đốn" đến những vòng đấu cuối cùng. Xét về lâu dài, đây mới là hướng đi bền vững.

4. Sợ hội chứng "Pogba"

Mbappe không chắc có được thành công nếu rời Monaco.

Tài năng của tiền vệ người Pháp là không thể phủ nhận, tuy nhiên, những kì vọng quá lớn đặt lên vai của anh khiến mọi thứ dễ dàng đi chệch quỹ đạo. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann và Dele Alli cần nhìn vào tấm gương của Pogba để tự rút ra bài học cho bản thân. Chuyển tới một đội bóng lớn đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với những áp lực hàng tuần, hàng giờ.

5. Quỹ chuyển nhượng được thắt chặt

Xu hướng bóng đá hiện đại đang đánh vào quỹ lương thay vì cố gắng tạo ra những thương vụ bom tấn. Pogba, Higuain của năm 2016 là những ngoại lệ hiếm hoi. Những CLB lớn hiện nay cũng không sẵn sàng để bạo chi. Họ ưu tiên giữ vững bộ khung để chinh chiến ở mùa giải mới. Các ngôi sao cũng không dám mạo hiểm khi trước mắt là World Cup 2018. Chỉ cần xuống chân trong nửa mùa giải sắp tới, cơ hội đến Nga sẽ bị khép lại.

Màn trình diễn của Pogba ở mùa giải này:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 14:25 09/05/2017