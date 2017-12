19h30 ngày 09/12, West Ham vs Chelsea: Bài học đau thương - Bóng Đá

Sân: London Stadium

Tỉ lệ châu Á: 1.80 - 1 1/4:0 - 2.15

Tỉ lệ châu Âu: 6.82 - 4.33 - 1.48

Nhận định

Vòng 16 Premier League sẽ được mở màn với trận derby thành London giữa West Ham và Chelsea. Xét về tương quan lực lượng, phong độ, vị trí hiện tại (3 và 19) cũng như thành tích đối đầu, The Hammers hoàn toàn không thể so sánh với The Blues. Dù vậy, sau tất cả, đây là một trận derby, chúng ta không thể đoán trước được điều gì.

Giữa tuần qua, Chelsea đã phải bung hết sức tại Champions League để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Roma. Những Hazard, Morata, N'Golo Kante đều xuất phát trong đội hình chính và ít nhiều không còn duy trì thể trạng tốt nhất cho trận đấu đêm nay. Từ lâu, những vòng đấu sau các loạt trận đấu trường châu Âu luôn là thời điểm để các đội bóng nhỏ tạo nên bất ngờ. Cuộc chiến giữa West Ham và Chelsea đêm nay sẽ không phải là ngoại lệ.

Các cầu thủ Chelsea thất thần sau thất bại trước Crystal Palace.

Kể từ sau khi đánh bại Swansea vào ngày 30/09, West Ham đang trải qua thành tích tệ hại với 8 trận không biết mùi chiến thắng. Trong khoảng thời gian đó, HLV Slaven Bilic đã bị sa thải và thay thế bởi David Moyes. Hiện tại, West Ham đang xếp áp chót BXH. Nhưng chính vì bị đẩy vào đường cùng, mỗi trận đấu của The Hammers đều sẽ mang tính chất 'chung kết'. Mới đây thôi, họ khiến Man City toát mồ hôi hột trên sân nhà Etihad.

Về phần Chelsea, trận derby thành Manchester sẽ là cơ hội tốt để họ thu ngắn cách biệt với 2 đội đầu bảng. Dù vậy, đêm nay họ cũng bước vào một trận derby và 'bài học' Crystal Palace chắc chắn chưa thể phai mờ trong trí nhờ của Conte và các học trò.

Đó là thời điểm đội bóng cùng thành phố Chelsea vẫn đang xếp chót bảng, chưa có điểm, chưa ghi được bàn thắng. Thế nhưng, Palace đã gây sốc khi đánh bại Chelsea 2-1, chấm dứt chuỗi trận thất vọng.

Sau tất cả, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn. Thế nên, thắng hay bại phụ thuộc vào quyết tâm của The Blues có hơn đối thủ hay không.

Thống kê thú vị

Hazard có dấu giày trong 7 bàn thắng ở 8 lần gần nhất chạm trán West Ham, với 4 bàn và 3 kiến tạo.

West Ham không thắng liên tiếp 8 trận gần đây trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Với 9 bàn thắng ghi được bằng đầu, Chelsea đang là đội có khả năng không chiến số một Ngoại hạng Anh mùa này.

West Ham vừa cân bằng kỷ lục của chính họ về khởi đầu tệ nhất sau 15 vòng đấu: 10 điểm.

Đây là trận thứ 41 liên tiếp các đội bóng do HLV David Moyes dẫn dắt nằm trong khu vực cầm đèn đỏ trước ngày diễn ra trận đấu.

Giành 3 điểm trận này sẽ giúp Chelsea cán mốc 50 chiến thắng trước West Ham trên mọi đấu trường.

Thông tin lực lượng

West Ham vắng Sam Byram, Jose Fonte, Winston Reid, James Collins, Andy Carroll, Chicharito vì chấn thương.

Chelsea vắng Musonda, Kenedy vì chấn thương; David Luiz chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến

Dự đoán: West Ham 2-2 Chelsea

Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 09:00 09/12/2017