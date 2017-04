01h45 ngày 26/04, Chelsea vs Southampton: Trở lại quỹ đạo

Sân: Stamford Bridge

Tỷ lệ châu Á: 2.025 - 0:1 ¼ - 1.90

Tỷ lệ châu Âu: 1.42 - 4.57 - 7.92

Thông tin lực lượng

Về phía đội chủ nhà Chelsea, Gary Cahill gặp vấn đề về thể trạng và vắng mặt trong trận đấu với Tottenham tại FA Cup hồi cuối tuần, nhiều khả năng anh sẽ trở lại vào đêm nay. Willian cũng dính một chấn thương nhẹ, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Eden Hazard và Diego Costa sẽ xuất phát ngay từ đầu.

Về phía đội khách Southampton, họ sẽ không có sự phục vụ của Alex McCarthy, Van Dijk và McQueen vì chấn thương. Oriol Romeu sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi vắng mặt vì án treo giò.

Thống kê thú vị

Chelsea chỉ thắng 2/5 cuộc đụng độ Southampton gần nhất ở Premier League (thắng 2, hòa 2, thua 1).

Chelsea thắng 5/7 trận gần nhất ở Premier League (thắng 5, thua 2).

Diego Costa đang có chuỗi 5 trận tịt ngòi.

Chelsea thắng 13/15 trận sân nhà ở Premier League mùa này.

Southampton thắng 3/4 trận sân khách gần nhất ở Premier League.

Người trong cuộc nói gì?

HLV Conte dè chừng Gabbiadini: “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau tại đội tuyển quốc gia. Manolo Gabbiadini là một cầu thủ giỏi, đầy tài năng. Cậu ấy sở hữu cái chân trái tuyệt vời, có thể nói là một trong những cầu thủ có cái chân trái tuyệt vời nhất thế giới. Thật tuyệt vời khi nhìn cậu ấy tung ra cú sút. Nếu không hiểu rõ Gabbiadini, thật khó để nhìn ra hết tài năng của cầu thủ này, chúng tôi phải dành sự quan tâm đặc biệt đến cậu ta.”

Đối đầu gần đây

Thành tích 5 trận gần nhất

Nhận định

2 thất bại trong 4 vòng đấu gần nhất khiến khoảng cách giữa Chelsea và Tottenham đang dần bị thu hẹp. Gà trống đang gây sức ép cực kỳ mạnh mẽ lên The Blues, bởi vậy HLV Conte cùng các học trò cần phải cực kỳ cẩn trọng trong những trận đấu còn lại nếu không muốn đánh mất ngôi vương.

Cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Conte đã có chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Tottenham ở vòng bán kết FA Cup, nó sẽ giúp The Blues lấy lại tinh thần sau trận thua Man Utd. Tiếp đón Southampton ở vòng đấu này, lại được chơi trên sân nhà, mục tiêu 3 điểm hoàn toàn nằm trong khả năng của đội bóng thành London.

Hiện tại, Southampton đang đứng thứ 9 trên BXH cùng 4 điểm ít hơn so với đội xếp ngay trên – West Bromwich nhưng lại thi đấu ít hơn 2 trận, do vậy nếu làm tốt nhiệm vụ trong những trận đấu bù, Southampton hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với một vị trí trong top 8 đội mạnh nhất. Tuy nhiên phải làm khách trên sân của Chelsea ở vòng đấu này, hi vọng có điểm của đội khách là không cao nếu như đội chủ nhà chơi đúng 100% phong độ.

Dự đoán: Chelsea 2-0 Southampton

Đội hình dự kiến

Lịch thi đấu và kết quả vòng 34 giải Ngoại hạng

Bảng xếp hạng

Xem lại chiến thắng của Chelsea trước Tottenham hồi cuối tuần

Endo - Thể thao Việt Nam | 09:41 25/04/2017