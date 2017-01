V-League 2017: 14 đội bóng chốt xong ngoại binh, chờ sự bùng nổ

Theo quy định của Ban tổ chức V-League 2017, các đội bóng tham dự giải đấu năm nay sẽ phải chốt danh sách ngoại binh chậm nhất là ngày 4/1/2017. Đây là thời điểm thích hợp cho 14 đội bóng thực hiện quá trình sàng lọc, tuyển chọn được những cầu thủ chất lượng nhất.

Ngoại trừ Than Quảng Ninh và Hà Nội FC sử dụng tiền vệ ngoại do được sử dụng 4 cầu thủ nước ngoài (1 cầu thủ châu Á), các đội còn lại tập trung lực lượng này cho các vị trí tiền đạo và trung vệ. So với vài mùa giải vừa qua, ở V-League 2017 có số đội sử dụng cầu thủ nước ngoài cho vị trí trung vệ nhiều hơn, chẳng hạn như SHB.ĐN, QNK Quảng Nam hay HAGL.

Moses (giữa) được xem là bản hợp đồng đình đám nhất của V-League 2017.

Ở giải đấu năm nay, các đội bóng tỏ ra khá dè dặt khi chiêu mộ những gương mặt mới mà thay bằng việc chuyển giao cầu thủ đã từng thi đấu và tạo dấu ấn ở sân chơi V-League. Không giống như các đội bóng ở châu Âu, mức phí chuyển nhượng tại giải đấu cao nhất Việt Nam ít khi được công bố. Bản hợp đồng đình đám nhất ở mùa giải năm nay chắc chắn là thương vụ chiêu mộ tiền vệ Moses của Hà Nội FC.

Moses là một trong những tiền vệ trung tâm tài năng nhất Việt Nam hiện nay. Trước khi đến Hà Nội FC, cầu thủ này đã có quãng thời gian thi đấu ở giải VĐQG Nga. Ký hợp đồng với Moses, Hà Nội FC cho thấy tham vọng lớn của mình. Đội bóng này muốn có những tên tuổi thượng thặng để vươn ra đấu trường châu lục.

Gastón Merlo chấn thương, nghỉ hết giai đoạn lượt đi là tổn thất lớn cho SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng có lẽ là đội bóng đen đủi nhất khi họ mất chân sút chủ lực Gastón Merlo vì lý do chấn thương. Tiền đạo người Argentina phải ngồi ngoài đến hết giai đoạn lượt đi, buộc đội bóng sông Hàn phải tìm người thay thế.

Hai đội bóng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chiếc cúp vô địch là Than Quảng Ninh cùng FLC Thanh Hóa cũng đã chiêu mộ được những ngoại binh chất lượng. Với Than Quảng Ninh, tân binh Patiyo đã để lại dấu ấn đậm nét bằng cú đúp ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016 với Hà Nội FC. Trung vệ Ramon và tiền vệ Kizito cũng được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng đất Mỏ tiến xa ở giải quốc nội.

Sông Lam Nghệ An sau khi tiến hành thử việc hơn 20 ngoại binh cũng đã lựa chọn được 2 gương mặt khá chất lượng. Hai ngoại binh đó là Olaha Michael người Nigeria và Henry Shackiel đến từ Trinidad & Tobago. Olaha Michael còn khá trẻ, sinh năm 1997 và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các sân chơi lớn, còn Henry Shackiel đã có 3 mùa thi đấu tại giải VĐQG Trinidad & Tobago, ghi được 12 bàn thắng cho các CLB Point Fortin và W Connection.

Marcelo Fernandes cập bến Sài Gòn FC trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng

Sài Gòn FC là đội bóng gặp nhiều khó khăn nhất trong việc chiêu mộ ngoại binh, nhưng cuối cùng họ cũng đã chiêu mộ thành công chiêu mộ thành công Marcelo Fernandes. Ngoại binh này năm nay 26 tuổi, quốc tịch Brazil, chơi ở vị trí tiền đạo và mùa trước khoác áo Yangon United của Myanmar. Trước đó nữa, anh từng khoác áo Wacker Innsbruck (Áo) và thi đấu cho một vài đội bóng ở quê nhà Brazil như São Bernardo, Sao Caetano hay AD Cabofriense. Điểm mạnh của Marcelo Fernandes chính là chiều cao lý tưởng và tỳ đè tốt. Như vậy, Marcelo Fernandes cùng Lima sẽ là hai ngoại binh của Sài Gòn FC ở mùa giải năm nay.

Danh sách ngoại binh các đội Hà Nội FC: Moses, Gonzalo, Alvaro Silva Than.QN: Patiyo, Kizito, Ramon FLC Thanh Hóa: Omar, Uche SHB.ĐN: Eydison, Britez B.BD: Dugarry, Sunday Sanna.KH: Zarour, Diao HAGL: Ideguchi, Mobi Fehr TP.HCM: Victor, Dyachenko Long An: Oseni, Apollon QNK.QN: Claudeecir, Thiago Hải Phòng: Stevens, Fagan XSKT.CT: Henry, Nsi (đang ở chế độ chờ) SLNA: Olaha Michael, Henry Shackiel Sài Gòn FC: Marcelo Fernandes, Lima

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 08:25 04/01/2017