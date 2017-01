Máy bay gặp sự cố, Mane có thể không dự trận Liverpool - Chelsea

Ngay sau khi Senegal bị loại khỏi CAN 2017, Liverpool đã thuê hẳn một chiếc may bay riêng để đón Mane trở lại Anh nhằm kịp chuẩn bị và góp mặt trong trận đại chiến với The Blues tại vòng 23 Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên vì một vài sự cố, chuyến bay chở Mane về Anh đã không thể bay đúng lịch trình và chỉ đáp xuống xứ sở sương mù cách đây vài giờ. Với sự cố này, Mane đã phải bỏ lỡ buổi tập chuẩn bị cuối cùng của Liverpool cho trận đấu quan trọng này.

Với việc Mane hoàn toàn không gặp chấn thương, nên về lý thuyết thì Klopp vẫn hoàn toàn có thể sử dụng ngôi sao 24 tuổi này trong trận đấu tại Anfield sắp tới. Tuy nhiên với việc ngôi sao người Senegal vẫn chưa được hướng dẫn những chiến thuật để đối phó cùng The Blues, khả năng Klopp sẽ không sử dụng Mane cũng là rất cao.

Vào thời điểm này, quả thật Liverpool đang rất cần những cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt như Mane để vượt qua giai đoạn khủng hoảng đang phải đối mặt. Cần phải biết rằng kể từ khi Mane tham dự CAN, Liverpool đã sa sút không phải khi liên tục bị loại khỏi cúp FA và cúp Liên đoàn. Hiện họ cũng đang kém Chelsea tới 10 điểm tại Ngoại hạng Anh.

