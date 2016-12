Góc Manchester City: Bộ khung có sẵn, không cần chuyển nhượng

Dù đã phần nào lấy lại đẳng cấp cũng như phong độ quá các trận gần đây, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn chưng ra một đội hình chắp vá. Cứ mỗi trận, khán giả lại được chứng kiến những gương mặt mới, đội hình mới, nhưng vị thế của của một đội bóng lớn vẫn chưa thấy. Lúc thì Pep xài sễ Yaya Toure, lúc trọng dụng anh thì hàng công liên tục xáo trộn với những Iheanacho, Sterling, Sane. Muốn duy trì đà đi lên, Manchester City cần một sự ổn định trong cấu trúc đội.

Pep đã có sẵn bộ khung được việc, không cần phải chuyển nhượng, trừ vị trí tiền đạo.

Có thể Pep đang trông chờ kỳ chuyển nhượng mùa Đông để "xây nhà". Tuy nhiên, bất kỳ thương vụ nào cũng có rủi ro của nó. Nên với đội hình hiện tại, cựu HLV Barca vẫn có thể xây dựng một bộ khung vững chắc cùng hàng công ổn định. Và điều đó lại nên bắt đầu từ hàng thủ.

Rất hiếm có đội bóng nào lại liên tục thay đổi bộ đôi trung vệ như Man xanh. Đó là lý do gây nên sự mất ổn định của The Citizens thời gian gần đây. Pep có thể viện lý do mình đang thiếu hụt các hậu vệ cánh. Nhưng cho dù có đầy đủ tinh binh, không một ai trong số những trung vệ mà ông đang sở hữu tạo được sự an tâm. John Stones rất có tài nhưng chưa đủ độ chín, trong khi Otamendi hữu dũng nhưng lắm khi vô mưu.

Người khá nhất ở vị trí chốt chặn trước khung thành Bravo hiện nay là Kolarov. Không còn tốc độ tốt nhất để chơi cánh, Kolarov tỏ ra là một trung vệ khá tốt khi vừa chơi đầu óc vừa có sức vóc. Nếu được trao nhiều cơ hội hơn, hậu vệ người Serbia có thể là một thủ lĩnh thực thụ trong hàng thủ Man xanh.

Kolarov nên là đốt sống thứ nhất trong bộ khung của Pep.

Ở trục giữa, Pep cũng khó thoát khỏi sự lệ thuộc vào cái tên Yaya Toure. Kinh nghiệm của cầu thủ người Bờ Biển Ngà là cực lỳ cần thiết cho quá trình thích nghi Ngoại hạng Anh của HLV người Tây Ban Nha. Toure "chứng minh" anh không còn phù hợp với vai trò con thoi nữa, bằng việc để hở hoàn toàn trung lộ, giúp Arsenal có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ở vòng 17.

Những cái tên như Fernando hay Fernandinho đã không tạo được sự tin tưởng từ khi HLV Manuel Pellegrini còn tại vị, trong khi Gundongan lại phù hợp với vai trò con thoi hơn. Do vậy, Toure là cái tên tốt nhất quả đất trong vai trò làm lô cốt trước hàng thủ Man City.

Yaya Toure là đốt sống thứ hai với vai trò tổ chức từ dưới và càn quét.

Bài toán khó nhất của Pep có lẽ hàng công khi có quá nhiều nhân tài, mỗi người lại mỗi vẻ. Sau trận đấu với Arsenal, Sterling cho thấy anh chỉ phù hợp với vị trí tiền vệ phải, thể hình hạn chế khiến anh khó chơi được tiền đạo, cánh trái lại không hỗ trợ cho khả năng băng cắt của thần đồng người Anh. Người thích hợp nhất cho vai trò chủ công của Man xanh lúc này có lẽ là Sane. Anh trẻ, khỏe, cơ động, nhanh trí, đánh hơi cơ hội như một chú cún đánh hơi thấy khúc xương đùi.

Sterling cũng nên là cái tên thứ ba trong cột sống của Man xanh, vì anh không chỉ là hiện tại mà còn là tương lai của The Citizens (nếu không bị bán đi).

Bộ khung của Pep trông khá ổn định với trục Kolarov-Toure-Kelvin De Bruyne-Silva-Sane-Sterling. Không cần phải tốn tiền cho thị trường chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, Pep vẫn có một đội hình sống ổn cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Bổ sung nhân lực tuy không tồi, nhưng phải thật cẩn thận để đội bóng không loạn vì có quá nhiều nhân tài.

Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 19:04 26/12/2016