Dự đoán vòng 22 NHA: Man City hết đường lùi; Top 6 chưa ngã ngũ - Bóng Đá

Chelsea 3-0 Hull City

Đây chắc chắn là một chiến thắng dễ dàng cho Chelsea. Lượt trận trước, dù thiếu vắng Diego Costa nhưng The Blues vẫn giành được 3 điểm trước Leicester City trên sân khách. Hull City đang trong cuộc chiến trụ hạng do đó, sẽ rất khó để họ có thể tạo nên bất ngờ tại Stamford Bridge. 3 điểm trận này, thầy trò HLV Antonio Conte sẽ lại ung dung trên ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh.

Arsenal 3-1 Burnley

Với Arsenal hiện tại, chỉ có chính họ mới có thể tự mang đến khó khăn cho mình, có nghĩa là chỉ cần thi đấu tập trung, đoàn quân của HLV Arsene Wenger sẽ không hề ngán bất kỳ đối thủ nào. Burnley trên sân Turf Moor sẽ là đội bóng rất khó chịu nhưng họ thường gặp khó khăn mỗi khi thi đấu xa nhà. Dẫu vậy Pháo thủ cũng không được khinh suất trước Burnley bởi cuộc chiến giành vé dự Champions League hiện rất căng thẳng, một cú sẩy chân sẽ phải trả giá đắt.

Liverpool 3-0 Swansea

Đây là tuần đấu rất quan trọng với các ông lớn Ngoại hạng Anh. Nhìn vào lịch thi đấu, có thể thấy, họ đều gặp thuận lợi, qua đó khiến Top 6 chưa thể ngã ngũ và sẽ chứa đựng nhiều kịch tính phía trước. Với Liverpool, sau trận hòa đáng tiếc với Manchester United trên sân Old Trafford, không có lý do gì để The Kop sẽ mất điểm trước Swansea - đội bóng vừa để thua trắng 4 bàn trước Arsenal.

Stoke City 1-3 Manchester United

Manchester United hẳn không hài lòng với trận hòa trước Liverpool bởi nếu thắng, cơ hội để họ lọt vào Top 4 là khá rộng mở. Vòng này, họ phải hành quân đến sân đấu của Stoke City, được dự đoán sẽ cực kỳ khó nhằn. Tuy vậy, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn đang bất bại và nếu cứ chơi với đúng khả năng của mình, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ hưởng trọn niềm vui, nhất là khi Stoke City cũng không có được sự ổn định cần thiết trong thời gian qua.

Manchester City 2-1 Tottenham

Manchester City vừa nhận thất bại muối mặt 0-4 trước Everton và gặp bất lợi rất lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Pep Guardiola đã thừa nhận rằng, Man City gần như rất khó để bắt kịp Chelsea. Vòng 21 này, trước một Tottenham đang có phong độ khá tốt, khó khăn sẽ càng thêm chồng chất cho Man City. Đoàn quân của Pep Guardiola không còn đường lùi và trong hoàn cảnh này, chiến lược gia người Tây Ban Nha cần phải thể hiện được bản lĩnh. Đây là trận cầu buộc phải thắng đối với Man City, ngược lại, họ thậm chí sẽ phải nói lời tạm biệt với Top 4.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 12:49 20/01/2017