De Gea - hợp đồng can đảm của Sir Alex sau 65 phút

Cựu thủ môn người Anh Eric Steele dành nhiều lời khen cho David de Gea sau trận đấu trên sân Emirates của Arsenal diễn ra cuối tuần qua. “Cậu ấy là cầu thủ bình tĩnh nhất trên sân, làm chủ khu vực cấm địa và thực hiện những pha cứu thua tuyệt vời”, ông Eric Steele bình luận.

Sir Alex quyết định mua De Gea sau 65 phút

Huấn luyện viên Jose Mourinho đang sở hữu một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Ảnh: Getty Images.

Cựu huấn luyện viên MU giai đoạn 2008 - 2013 kể về câu chuyện Sir Alex Ferguson quyết định mua David de Gea từ Atletico Madrid vào năm 2011. "Sau khi được chỉ định là huấn luyện viên thủ môn của MU, tôi cùng ban huấn luyện viên phải chuẩn bị cho ngày Edwin Van Der Sar giải nghệ."

Ông Eric Steele nhớ lại: “Tôi hoàn toàn bị thuyết phục De Gea là người thích hợp để thay thế Van der Sar. Tôi cùng Sir Alex xem cậu ấy qua thiết bị DVD trong 3 phút. Sau đó, chúng tôi theo dõi De Gea thi đấu ở trận Atletico chạm trán Valencia. Đó cũng là đêm MU gặp Scunthorpe tại League Cup.”

Cộng sự của Sir Alex Ferguson khẳng định: "Quyết định chiêu mộ David de Gea được ông ấy đưa ra sau 65 phút dự khán trận đấu. Cậu ấy gây ấn tượng bởi thể hiện sự điềm tĩnh, tập trung và phản xạ tuyệt vời.”

Theo cựu huấn luyện viên MU, Sir Alex Ferguson luôn kiên nhẫn với những tài năng trẻ, nhưng thực sự can đảm khi bỏ ra 17 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ mới 19 tuổi. Đó cũng là lần đầu chiến lược gia lão luyện người Scotland thực hiện bản hợp đồng đình đám đối với thủ môn trẻ.

Sau khi De Gea đến sân Old Trafford năm 2011, nhiều người cho rằng cần cải thiện thể chất cho thủ môn người Tây Ban Nha. "Thực tế là chúng tôi chưa bao giờ thay đổi chương trình huấn luyện vì De Gea. Tôi và Sir Alex luôn khuyến khích cậu ấy. Thậm chí Sir Alex không bao giờ chỉ trích hay la mắng De Gea”, ông Eric Steele khẳng định.

De Gea tạo ấn tượng nhờ sự điềm tĩnh

Sau 6 năm khoác áo “Quỷ đỏ” Manchester, David de Gea đem đến sự yên tâm cho đồng đội và thực sự được cổ động viên yêu quý. “Peter gia nhập MU ở tuổi 27, Edwin đến đội bóng khi đã 35 tuổi. David bước vào đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 27. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn hay hơn nữa”, cựu huấn luyện viên thủ môn MU bình luận.

David de Gea được so sánh với thủ môn toàn diện Manuel Neuer của đội tuyển Đức. Ảnh: Sports.

Trong khi đó, huấn luyện viên thủ môn của MU giai đoạn 1997-2007 là Tony Coton cho rằng màn trình diễn của David de Gea cuối tuần qua trên sân Emirates của Arsenal là lý do tại sao ông sẵn sàng bảo vệ quan điểm: “De Gea là thủ môn hay nhất thế giới lúc này.”

Ông Tony Coton cho rằng: “Không thể so sánh giữa De Gea và Peter Schmeichel. Lý do là phong cách của hai thủ môn hoàn toàn khác nhau. Peter là người quát tháo ầm ĩ và sở hữu thân hình to lớn (1,91 m), còn De Gea lại thể hiện điềm tĩnh.”

Ở giai đoạn 1991-1999, Peter Schmeichel thuận lợi khi sát cánh cùng “thế hệ vàng 92” của MU. Trong khi, De Gea đã phải chứng tỏ khả năng ở thời điểm "Quỷ đỏ" gặp nhiều khó khăn sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Trong 4 năm qua, thủ thành người Tây Ban Nha có tới 3 lần được bình chọn là cầu thủ MU hay nhất mùa. Điều đó cho thấy mức độ đóng góp rất lớn của anh cho đội chủ sân Old Trafford.

Khi so sánh giữa De Gea và Manuel Neuer của Bayern Munich và đội tuyển Đức, người gác đền nổi tiếng của 2 câu lạc bộ Middlesbrough và Fulham là Mark Schwarzer cho rằng: “Neuer là thủ môn toàn diện. De Gea cần sử dụng chân và kiểm soát khu vực cấm địa tốt hơn để hoàn thiện bản thân."

Ở tuổi 27, David de Gea bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và còn nhiều thời gian trước khi trở thành người gác đền toàn diện nhất thế giới.