Chiến Arsenal, Mourinho dùng đội hình 2?

Trong bối cảnh Top 4 Ngoại hạng Anh ngày càng khó đạt được trong khi Manchester United chỉ còn 2 trận đấu nữa ở Europa League là có thể giành vé dự Champions League, HLV Jose Mourinho đã hé lộ khả năng buông trận đấu gặp Arsenal.

Mourinho tính chuyện buông trận gặp Arsenal.

Cụ thể chia sẻ với báo giới, HLV Jose Mourinho cho hay: "Ngoại hạng Anh với chúng tôi giờ đã quá muộn. Trong tháng Tư, chúng tôi đá 9 trận và có đến 7 trận thuộc về đấu trường này. Chúng tôi trả giá không nhỏ vì nhiều cầu thủ gặp chấn thương và những vấn đề khác.

Chúng tôi gặp quá nhiều rắc rối và mỗi trận đấu chúng tôi ra sân như một đội bóng mới. Europa League lúc này quan trọng hơn với chúng tôi. Nếu cần thiết phải cho các trụ cột nghỉ ngơi ở trận gặp Arsenal chúng tôi cũng có thể làm."

Hiện tại, Manchester United đang đứng ở vị trí thứ 5, kém Top 4 của Manchester City 1 điểm nhưng họ còn phải đụng độ lần lượt Arsenal và Tottenham do đó, đội chủ sân Old Trafford có lý do để tập trung cho đấu trường Europa League hơn.

Video trận Man Utd 1-1 Swansea:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:29 06/05/2017