5 lý do tin Man Utd sẽ đè bẹp Man City cuối tuần này

Manchester City chính là đội chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của Man Utd vào đầu mùa giải trước bằng thắng lợi 2-1 ngay tại Old Trafford. Mùa giải năm nay, nhiệm vụ này được chuyển giao cho Manchester United. Liverpool, Arsenal, Chelsea đều đã bại trận, chỉ còn mình Jose Mourinho cùng các học trò là đội bóng đủ khả năng chấm dứt chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của kình địch cùng thành phố.

Man City với phong độ hủy diệt là đội bóng được đánh giá cao hơn dù phải chơi trên sân khách. Tuy nhiên, Man Utd với lợi thế chủ nhà vẫn có những cơ sở để tin tưởng vào một kết quả có lợi ở trận derby Manchester thứ 175 trong lịch sử.

Điểm tựa Old Trafford

Ở trận đấu gần nhất trên sân nhà Old Trafford, Manchester United đã đánh bại CSKS Moscow 2-1 để giành vé vào vòng loại trực tiếp Champions League với vị trí nhất bảng, đồng thời thiết lập kỷ lục bất bại trên sân nhà kéo dài qua 40 trận. Đây cũng là chuỗi trận dài nhất trong lịch sử đội bóng áo đỏ thành Manchester.

382 ngày, 40 trận đấu trôi qua, "Pháo đài" Old Trafford chưa một lần bị kéo sập.

Trong số 40 trận bất bại của Man Utd, có 29 trận thắng và 11 trận hòa. Đoàn quân của Mourinho cũng ghi 85 bàn và chỉ để thủng lưới 17 lần. Phong độ trên sân nhà mùa này của MU thậm chí còn ấn tượng hơn. Họ đã thắng cả 7 trận, ghi đến 20 bàn và De Gea chỉ phải vào lưới nhặt bóng vỏn vẹn 1 lần.

Mọi thứ đã khác xa kể từ thất bại gần nhất tại Old Trafford trước chính Manchester City. "Pháo đài" Old Trafford đã được gia cố đáng kể và sẵn sàng nghiền nát bất kỳ đối thủ nào dám bén mảng.

Điểm yếu bóng bổng

Manchester City đang làm mưa làm gió tại Premier League bằng lối đá ban bật đậm chất Pep Guardiola. 15 vòng đấu trôi qua, nửa xanh thành Manchester vẫn chưa thể bị đánh bại và dẫn đầu về số bàn thắng ghi được (46 bàn). Tuy nhiên Man City không phải là một đội bóng hoàn hảo, họ vẫn có những điểm yếu chưa thể khắc phục từ đầu mùa.

Những tình huống bóng bổng xuất phát từ các quả phạt góc, đá phạt trực tiếp chính là nỗi khiếp sợ của Man xanh ở mùa giải năm nay. West Ham, West Brom và Huddersfield đều đã dùng cách này để xuyên thủng hàng phòng ngự của Citizen. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đã không duy trì được sự tập trung cho đến phút cuối và đành phải chấp nhận thất bại.

Otamendi (số 30) và Kyle Walker (số 2) hoàn toàn lép vế trong pha không chiến với Angelo Ogbonna (số 21). Đội hình Man Utd hiện có ít nhất 4 cầu thủ có thể làm điều tương tự, thậm chí còn tốt hơn trung vệ bên phía West Ham. Ảnh: Getty Images.

Man Utd hiện nay đang là đội bóng của những người khổng lồ. Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic, Chris Smalling và cả Marouane Fellaini, tất cả đều có chiều cao trên 1,9 m và sẵn sàng tung ra những cú đánh đầu làm bó tay hàng thủ vốn yếu ớt trong những pha không chiến của Man City.

Mourinho chắc chắn đã nhìn ra điểm yếu chết người này. Người hâm mộ cũng phần nào đoán được lối chơi của Man Utd trong trận derby Manchester cuối tuần, đó là phòng ngự phản công, dồn bóng ra 2 cánh để tận dụng chiều cao của các "ngọn hải đăng" phía trong.

Hàng phòng ngự bằng thép

Ở bất kỳ CLB nào, Mourinho cũng đều xây dựng cho mình một bức tường phòng thủ vững chắc. Với triết lý "nếu muốn giành chiến thắng, trước hết bạn cần giữ sạch lưới", công việc đầu tiên "Người đặc biệt" làm khi đến Old Trafford chính là gia cố lại hàng phòng ngự của "Quỷ đỏ".

Hàng công của MU có thể thi đấu không tốt nhưng hàng thủ luôn mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người hâm mộ. Smalling, Rojo, Valencia, Young đều đang có phong độ chạm đỉnh. Phil Jones cũng đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân với thể trạng tốt nhất. Victor Lindelof - cái tên từng bị chỉ trích nặng nề sau thất bại trước Huddersfield cũng đã lấy lại sự tự tin trong những trận đấu gần đây.

Man Utd là đội dẫn đầu về số trận giữ sạch lưới tại Premier League mùa này.

Với những cầu thủ chất lượng có trong tay, Mourinho giúp MU trở thành CLB có hàng thủ vững chắc nhất giải Ngoại hạng. "Quỷ đỏ" mới để lọt lưới 9 lần từ đầu mùa. Trong trường hợp đánh bại được các hậu vệ MU, tiền đạo đối phương vẫn chưa thể yên tâm bởi trước mắt họ là một trong những thủ môn tốt nhất thế giới.

David De Gea với trung bình 3,5 pha cứu thua/trận và 9 lần giữ sạch lưới đã sẵn sàng cho những tình huống đối mặt với Gabriel Jesus hay những cú sút xa của Kevin De Bruyne.

Phản công thần tốc

Không tấn công "đến chết" như Liverpool hay kiểm soát hoàn toàn trận đấu như Man City, đội hình Man Utd sẽ chỉ dâng cao khi họ cảm thấy đó là một cơ hội thực sự ngon ăn. Sau 15 vòng đấu, MU chỉ tung ra 211 cú sút, kém 60 lần so với Arsenal nhưng số bàn thắng của thầy trò Mourinho lại vượt trội so với đối thủ thành London (35 so với 29).

Man Utd là đội bóng dứt điểm ít nhất trong top 6 nhưng lại sở hữu số bàn thắng nhiều thứ 2 tại Premier League mùa này, chỉ sau Manchester City (35 so với 46).

Ashley Young, Valencia, Jesse Lingard và cả Romelu Lukaku, tất cả đều là những "máy chạy" đáng gờm tại giải Ngoại hạng. Mourinho đã thành công với chiến thuật phòng ngự phản công trong trận gặp Arsenal và khả năng cao ông sẽ một lần nữa sử dụng những quân bài này để tiếp đón đối thủ không đội trời chung Pep Guardiola vào đêm chủ nhật.

Jose Mourinho

Samuel Eto'o từng nói rằng: "Mourinho gần như trở thành một người khác mỗi khi chuẩn bị bước vào một trận đấu lớn. Vô cùng khó đoán".

Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi Man Utd sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào trong cuộc tiếp đón Manchester City. "Quỷ đỏ" sẽ chủ động chơi chắc chắn để chờ cơ hội kết liễu đối thủ như trận gặp Tottenham hay chủ động tràn lên tấn công phủ đầu như cách họ từng nhấn chìm Arsenal ngay tại Emirates?

Sự xuất hiện của 2 chiến lược gia hàng đầu thế giới mang lại sức hút khó cưỡng cho trận derby thành Manchester.

Mourinho có thể sử dụng bất kỳ chiến thuật nào nhưng mục tiêu của ông chỉ có một. Đó là đánh bại Manchester City để mang lại sự cân bằng cho Premier League.

Còn một điều khiến Mourinho có thể tự tin. Đó là ông chưa từng thua trong các trận đấu trên sân nhà diễn ra vào ngày chủ nhật tại Premier League. 13 năm kể từ trận thắng sân nhà trước Man Utd cùng Chelsea, "Người đặc biệt" vẫn chưa để đối thủ ra về với 3 điểm sau 34 trận đấu trên sân nhà.

Trận derby Manchester thứ 175 trong lịch sử diễn ra lúc 23h30 ngày 10/12 trên SVĐ Old Trafford.

Thành tích đối đầu giữa cặp kỳ phùng địch thủ Mourinho - Pep Guardiola.

Đội hình dự kiến trận derby Manchester trong khuôn khổ vòng 16 giải Ngoại hạng.

Đội bóng nào giành chiến thắng sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Dũng Sĩ | 06:59 09/12/2017