Vòng loại lượt đi U15 Quốc gia 2017: U15 PVF “hủy diệt” đối thủ

Sau 3 lượt trận, PVF đã nã đến 33 bàn vào lưới của Đồng Tháp, Sài Gòn và mới đây nhất là An Giang. Sức mạnh của đội bóng trẻ này là quá khủng khiếp so với các đối thủ chung bảng đấu. Hiện tại ở bảng D, U15 PVF đang tạm dẫn đầu với thành tích toàn thắng, hơn đội đang xếp thứ nhì là An Giang đến 5 điểm.

Vòng loại U15 Quốc gia 2017 đang diễn ra vô cùng kịch tính ở tất cả các bảng.

Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng này ở khoảng 3 trận tiếp theo thì chắc chắn U15 PVF sẽ là đội bóng đầu tiên ở bảng này giành quyền dự VCK U15 Quốc gia 2017 sớm ít nhất 2 vòng đấu.

Trong khi đó, bảng A đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa ba đội là U15 Viettel, U15 Nam Định và U15 Hà Nội FC. Ngoài đội bóng trẻ quân đội đang tạm chiếm ưu thế sau ba chiến thắng liên tiếp thì cơ hội vẫn chia đều cho những đội còn lại. U15 Than Quảng Ninh chính là đội yếu nhất bảng đấu này khi đoàn quân trẻ đất Mỏ đã để thua cả ba trận đấu đầu tiên.

Ở sân Tự Do, ngoài U15 SLNA được đánh giá là vượt trội về thể hình lẫn phong cách chơi bóng thì cơ hội vẫn còn đối với những đội bóng khác. Dù U15 SHB Đà Nẵng đang xếp thứ nhì với 4 điểm nhưng đội bóng sông Hàn sẽ bị “hất cẳng” khỏi vị trí này bất cứ lúc nào khi U15 Sanna Khánh Hòa và U15 Huế tỏ ra là đội bóng không dễ bị bắt nạt. Muốn giành vé tham dự VCK U15 Quốc gia 2017 thì đoàn quân của HLV Phan Công Thìn chắc chắn phải còn nhiều việc phải làm ở 3 trận đấu còn lại ở giai đoạn lượt về.

U15 SHB Đà Nẵng đã để hòa đáng tiếc trước U15 Huế ở trận cuối lượt đi. Ảnh: Viết Định.

Tương tự là ở bảng C, khoảng cách giữa ba đội đầu bảng là không quá lớn khi U15 HAGL đang tạm dẫn đầu với 7 điểm nhưng ở phía sau, U15 Quảng Nam và U15 Đắk Lắk đang bám đuổi quyết liệt với lần lượt là 5 và 4 điểm.

Lượt trận cuối cùng ở bảng A và D sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 16/4 tới. Trong khi đó, ở hai bảng B và C, các đội sẽ chính thức đấu giai đoạn đoạn lượt về vào ngày mai để chọn ra những đội bóng xuất sắc nhất tham dự VCK U15 Quốc gia tại Tây Ninh.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:50 13/04/2017