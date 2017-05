Than Quảng Ninh cùng lúc chia tay với 2 ngoại binh

Ngày 30/4, HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò trong màu áo CLB Than Quảng Ninh đã lên đường Myanmar chuẩn bị cho trận đấu với Yadanarbon FC tại AFC Cup 2017. Ở trận đấu này, đội bóng đất Mỏ chỉ đăng ký thi đấu với 1 ngoại binh là tiền đạo Patiyo.

Than Quảng Ninh cùng lúc chia tay 2 ngoại binh.

Theo những thông tin mới nhất được đại diện CLB Than Quảng Ninh tiết lộ, đội bóng đất Mỏ đã quyết định chia tay với bộ đôi cầu thủ ngoại là trung vệ Ramon và tiền đạo Jarden. Việc cả trung vệ Ramon và tiền đạo Jarden bị Than Quảng Ninh thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc lượt đi tại V-League 2017 là điều không mấy bất ngờ bởi thời gian qua bộ đôi này không có nhiều đóng góp cho đội bóng đất Mỏ. Theo đó, cả trung vệ Ramon và tiền đạo Jarden thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

HLV Phan Thanh Hùng cũng cho rằng trung vệ Ramon và tiền đạo Jarden không quá quan trọng trong chiến thuật của mình nên sớm chấm dứt hợp đồng. Vị chiến lược gia người Đà Nẵng muốn cho trung vệ Ramon và tiền đạo Jarden có nhiều thời gian để tìm cho mình bến đỗ mới khi V-League 2017 bước vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Với việc cùng lúc chia tay với 2 ngoại binh, CLB Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng cũng đang lên kế hoạch chiêu mộ những cầu thủ mới chất lượng hơn nhằm phục vụ cho mục tiêu cạnh tranh chức vô địch tại V-League 2017 trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

Trước chuyến làm khách của Yadanarbon FC, CLB Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng không còn cơ hội đi tiếp khi chỉ có được 1 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, Yadanarbon FC đã có 9 điểm sau 3 trận đấu và không còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhất bảng với Home Utd. Chính vì thế, trận đấu giữa Yadanarbon FC và Than Quảng Ninh sắp tới là cơ hội để hai đội bóng có được món quà ý nghĩa trong ngày chia tay sân chơi châu lục. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, Than Quảng Ninh cũng để Yadanarbon FC cầm hòa 1-1.

Đức Anh | 09:44 01/05/2017