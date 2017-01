Hai phút ghi 2 bàn, Than QN nhọc nhằn đánh bại đội bóng của Công Vinh

Bước vào trận gặp TP.HCM, đội chủ nhà không có được sự phục vụ của tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Thiếu vắng cầu thủ vừa nhận danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2016 khiến Than Quảng Ninh thiếu đi sự đột biến trong các pha tấn công.

Than Quảng Ninh nhọc nhằn đánh bại TP.HCM trên sân nhà

Lợi thế sân nhà cùng dàn lực lượng đồng đều giúp Than Quảng Ninh dễ dàng kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút 15, từ pha đá phạt của Xuân Tú, bóng đi qua một loạt cầu thủ trước khi tìm đến cái chân của Quách Tân, đáng tiếc tiền vệ này lại đệm bóng hụt.

Về phía đội khách, họ chủ động chơi thấp và chậm nhằm hạn chế sức mạnh của đội nhà. Lối chơi này đã phát huy hiệu quả tối đa khi TP.HCM chỉ thua thời lượng kiểm soát bóng, còn hạn chế được những pha tấn công của Than Quảng Ninh. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh tiếp tục là đội bóng có được sự vượt trội về mặt kiểm soát bóng. Theo thống kê, đội bóng đất Mỏ kiểm soát tới 74%, nhưng điều này không giúp họ tạo được những cơ hội ăn bàn rõ ràng về phía khung thành đội khách.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì Than Quảng Ninh bất ngờ ghi 2 bàn thắng ở 2 phút cuối trận do công của Nguyên Sa cùng Bùi Văn Hiếu, khép lại chiến thắng nhọc nhằn cho đội chủ nhà. Trận thắng này giúp Than Quảng Ninh có được 3 điểm đầu tiên, còn CLB TP.HCM vẫn chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận.

Ghi bàn

Than Quảng Ninh: Nguyên Sa (89), Văn Hiếu (90)

Đội hình ra sân

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Xuân Hùng, Thanh Hào, Ramon, Thanh Hiền, Quách Tân, Nguyên Sa, Văn Hiếu, Hải Huy, Xuân Tú, Patiyo.

CLB TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Phước Vĩnh, Victor, Văn Việt, Anh Tài, Thanh Sang, Minh Trung, Thanh bình, Đình Luật, Văn Hoàn, Dyachenko

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 17:45 13/01/2017