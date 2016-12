Chức vô địch Ngoại hạng Anh: Chelsea đừng vội lạc quan tếu

Chelsea đang bay cao trên đỉnh Ngoại hạng Anh sau chuỗi 11 trận toàn thắng. Ảnh: Daily Mail.

Juergen Klopp từng cảnh báo Pep Guardiola rằng không ở đâu khó vô địch như tại Premier League. Đó không đơn thuần là một lời hù dọa của Klopp giành cho đồng nghiệp. Lịch sử đã chứng minh giải Ngoại hạng Anh luôn chứa đựng rất nhiều bất ngờ cho đến phút chót. Chính điều ấy khiến giải đấu số một xứ sở sương mù luôn được ngợi ca là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh. Đến một người bản lĩnh và giàu kinh nghiệm như Sir Alex cũng đã tuột mất chức vô địch vào tay Man City ở mùa giải 2011/12, mặc dù “Quỷ đỏ” thời điểm ấy đã bỏ xa đại kình địch cùng thành phố đến 8 điểm khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu.

Không thể phủ nhận Chelsea đang có lợi thế cực lớn trong cuộc đua năm nay. Với 43 điểm sau 17 vòng đấu, họ đang bỏ xa nhóm bám đuổi với khoảng cách 6 điểm và tràn đầy cơ hội đăng quang vào cuối mùa. Thống kê chỉ ra rằng, kể từ mùa 2006/07 tới nay, điểm số phổ biến nhất của nhà vô địch Premier League là 89 điểm. 10 năm qua, mùa giải nhà vô địch có số điểm cao nhất cũng chỉ là 90 điểm (Man United mùa 2008/09). Nếu tính cả lịch sử Premier League kể từ ngày mới thành lập tới nay, kể cả những mùa đầu còn 22 đội, cực hiếm mùa bóng nhà vô địch đạt ngưỡng 90 điểm và mùa duy nhất lập kỷ lục điểm số là 2004/05, với 95 điểm cho Chelsea của Mourinho.

Thậm chí, ở mùa trước, Leicester còn vô địch với điểm số rất thấp: 81 điểm. Điều ấy cho thấy rằng, chỉ cần giành thêm 43 điểm trở lên (tương đương 15 trận thắng hoặc 14 trận thắng và một số trận hòa), chức vô địch sẽ trở về với Stamford Bridge. Nếu chiếu theo phong độ và lịch thi đấu, thầy trò Conte có thể kê cao gối ngủ.

Thế nhưng, Conte đừng vội mừng trước cơ hội có thể biến Premier League thành… Serie A. Ở xứ sở mỳ ống, chỉ có Roma và Napoli đủ sức cạnh tranh với Juventus. Còn Premier League, hiện tại có đến 6 đội đủ khả năng cạnh tranh cho danh hiệu vô địch. Cùng với đó là hiện tượng “cá mè một lứa” khi trong một ngày đẹp trời, một đội bóng đang trong nhóm “cầm đèn đỏ” hoàn toàn đủ khả năng đánh bại đội đầu bảng. Điều ấy đồng nghĩa với tần suất mất điểm sẽ tăng lên. Thế mới có chuyện Premier League mới trải qua 17 vòng đấu nhưng đã có đến 5 đội bóng từng dẫn đầu bảng xếp hạng. Đầu mùa là sự thăng hoa ngạo nghễ của Man City, tiếp đó là sự trỗi dậy của Liverpool và hiện tại là Chelsea với sơ đồ 3-4-3 cùng phong cách có phần “điên cuồng” của Antonio Conte.

Nhiều người đã cho rằng đối thủ lớn nhất của “The Blues” trong cuộc đua đến ngôi vô địch là… chính họ, nhất là thái độ, tâm lý và phong độ của các ngôi sao trong chặng đường sắp tới. Tất nhiên, về mặt lý thuyết, chỉ cần họ chơi tốt, họ sẽ tự định đoạt số phận của chính mình. Thế nhưng, người ta vẫn nói trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Một đội bóng chơi hay trong cả trận đấu chưa chắc đã giành chiến thắng, thậm chí thất bại chỉ bởi một sai lầm cá nhân.

Chelsea đã giành chiến thắng 11 trận liên tiếp, trong đó 3 trận gần nhất họ đều vượt qua đối thủ với cách biệt tối thiểu. Tất nhiên, 3 điểm với cách biệt 1 bàn cũng giá trị tương đương với chiến thắng với cách biệt 3 bàn nhưng điều ấy cho thấy rằng, không ít trận đấu thầy trò đã giành chiến thắng nhờ sự ủng hộ của thần may mắn. May mắn đương nhiên rất cần cho những nhà vô địch nhưng không ai đảm bảo may mắn sẽ theo họ suốt cả mùa giải.

Một yếu tố cũng không kém phần quan trọng là thái độ của các đối thủ khi đối đầu với Chelsea trong chặng đường còn lại của mùa giải. Chelsea hiện giờ không còn là một Chelsea khủng hoảng thời kỳ hậu Mourinho. Họ đã chính thức trở thành ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. 19 đội bóng còn lại ở Premier League sẽ thận trọng và tìm mọi cách để đánh bại “The Blues”. Không nói đâu xa, đầu mùa người ta đã rêu rao làm thế nào để chặn đứng mạch toàn thắng của Man City. Thế rồi, chỉ sau một thất bại, thầy trò Pep Guardiola liên tục mất điểm do bị đối thủ tập trung khai thác những điểm yếu đã phơi bày.

Một chút sơ sẩy, thầy trò HLV Antonio Conte hoàn toàn có thể phải trả giá bằng kết quả của cả một mùa giải. Ảnh: Daily Mail.

Chelsea cũng không ngoại lệ. Họ đang thi đấu thăng hoa nhưng không có nghĩa là hoàn hảo. Họ vẫn có những điểm yếu và hơi mỏng ở lực lượng. Chelsea hiện tại sống nhờ vào những bàn thắng của Diego Costa nhưng nếu anh chấn thương, ai sẽ là người thay thế? Cái tên khả dĩ nhất là Batshuayi nhưng tân binh người Bỉ chưa có nhiều thời gian để thích nghi và không chiếm được niềm tin của Conte. Hai cánh Hazard và Willian rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ cần họ không thể thi đấu, Chelsea sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng.

Do đó, mặc dù đang chiếm lợi thế cực lớn nhưng thầy trò Antonio Conte không được lạc quan tếu. Nếu không, họ hoàn toàn có thể phải trả giá.

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

