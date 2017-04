1. Vấn đề trọng tài tiếp tục nóng

Tâm điểm của vòng đấu vừa rồi một lần nữa là các trọng tài. Trong trận đấu giữa HAGL và Thanh Hóa, trọng tài chính Trần Xuân Nguyện đã có hai sai lầm trong việc điều hành trận đấu. Đầu tiên là việc rút thẻ đỏ quá nặng với A Hoàng. Sau đó là sự cố bẻ còi khi ban đầu công nhận nhưng sau đó lại từ chối bàn thắng của HAGL ở phút 64. Sự cố này trên sân Pleiku một lần nữa để lại một dấu hỏi quá lớn về công tác ở giải đấu năm nay. Giải đấu mới chỉ đi qua 12 vòng đấu nhưng hầu như vòng nào cũng có vấn đề phát sinh liên quan đến trọng tài.

Tâm điểm của vòng 12 lại là vấn đề trọng tài trên sân Pleiku. Ảnh: Duy Anh.

2. CLB Hà Nội lại hòa

Trận hòa Sanna Khánh Hòa không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ hội vô địch của CLB Hà Nội tại V-League. Tuy nhiên, đây đã là trận hòa thứ năm trong bảy trận gần nhất của CLB này. Nguyên nhân dễ thấy nhất là vấn đề thể lực của các cầu thủ đã giảm sút sau trận đấu tại AFC Cup vừa rồi. BHL đội bóng thủ đô sẽ ngay lập tức cần phải có những phương án tính toán sắp xếp đội hình và giúp các cầu thủ phục hồi thể lực, nhất là khi họ sẽ phải tiếp SLNA, một đối thủ luôn biết cách gây khó dễ khi đến làm khách tại Hàng Đẫy.

3. Anh Đức lại cứu thua cho Bình Dương

B.BD đã thoát thua ngoạn mục trên sân Hòa Xuân. Và như thường lệ, người giải cứu đội bóng đất Thủ không ai khác ngoài tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Cú đánh đầu quan trọng của Anh Đức không chỉ cứu thua cho Bình Dương mà còn giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng với Uche, khi cả hai đều đã có 7 bàn. Từ đầu mùa giải đến giờ, các pha lập công của Anh Đức đã mang về 4 trên 11 điểm cho đội bóng đất Thủ.

4. Top đầu xáo trộn và đầy quyết liệt

Sau vòng 12, Thanh Hóa một lần nữa trở lại ngôi đầu bảng với 22 điểm sau trận thắng đầy tranh cãi với HAGL, đẩy CLB Hà Nội xuống vị trí thứ ba. Hải Phòng đã vươn lên vị trí thứ hai khi giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Hiện nay vị trí thứ nhất chỉ hơn vị trí thứ 7 đúng 3 điểm, và nên nhớ CLB Hà Nội vẫn còn một trận chưa đấu. Điều này tạo ra một diễn biến rất khó lường trong cuộc đua vô địch, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi các đội đều có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

5. Long An thua trận thứ 10 liên tiếp

Long An tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Ảnh: Đình Viên.

Với tình cảnh của Long An hiện giờ, có lẽ phải cần đến phép màu mới giúp Long An trụ hạng. Họ đã thua trận trận thứ 10 liên tiếp, tinh thần các cầu thủ đang xuống đến mức thấp nhất. Sự có mặt của Minh Phương trên ghế chỉ đạo dường như là không đủ để vực dậy con tàu đắm Long An. Có lẽ cuối mùa giải năm nay, NHM sẽ phải chứng kiến một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất của V-League xuống hạng.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 16:00 10/04/2017