Thua ngược Quảng Ninh, Long An tiếp tục sa lầy - Bóng Đá

Thầy trò HLV Minh Phương đã có được tinh thần rất tốt trước cuộc chạm trán với Than Quảng Ninh trên sân nhà. Cụ thể họ đã có bàn thắng dẫn trước đối phương ngay những phút đầu tiên của hiệp một. Cụ thể, phút 17, từ một pha tấn công bài bản, Vũ Em có mặt đúng vị trí đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Tuấn Linh mở tỉ số 1-0 cho Long An.

Long An có được bàn thắng vươn lên dẫn trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Đình Viên.

Có được bàn thắng sớm, Long An chủ động nhường thế trận cho đội khách Than Quảng Ninh. Lần lượt là Thanh Hiền, Xuân Tú và Minh Tuấn và ngoại binh Patiyo liên tục bắn khung thành thủ môn Quốc Cường Long An. Sức ép lên hàng thủ Long An ngày càng mạnh mẽ và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phút 39, từ pha tấn công biên bên phía cánh phải, Xuân Tú tạt bóng chính xác để Paliyo đánh đầu cận thành san bằng cách biệt 1-1.

Bị phá vỡ thế cân bằng, Long An bắt đầu có những sai số nhất định nơi hàng phòng ngự, để liên tiếp Minh Tuấn và Xuân Tú khai thác hai biên. Trước khi hiệp một khép lại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Cú dứt điểm của Xuân Tú trong vòng cấm đã chạm chân hậu vệ Thanh Cường bên phía chủ nhà Long An trước khi đổi hướng và đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Quốc Cường.

Than Quảng Ninh giành chiến thắng ngược 2-1 trước Long An. Ảnh: Đình Viên.

Bước sang hiệp hai, HLV Minh Phương đã có những sự thay đổi về mặt nhân sự trên hàng công của Long An, mong tìm kiếm 1 điểm trên sân nhà. Tuy nhiên, với lực lượng mỏng và sự chắc chắn của hàng thủ Than Quảng Ninh, chủ nhà Long An tiếp tục chấp nhận thất bại 1-2 trên sân nhà. Như vậy, với trận thua trước Than Quảng Ninh, Long An đã có trận thua thứ 10 ở giải đấu năm nay và cũng là trận thua thứ 6 của Minh Phương kể từ khi nắm đội. Kết quả này khiến thầy trò HLV Minh Phương tiếp tục sa lầy nhóm cuối bảng xếp hạng.

Video tổng hợp trận đấu:

Bàn thắng:

Long An: Vũ Em (17')

Than Quảng Ninh: Patiyo (39') Thanh Cường (45'-phản lưới)

Đội hình xuất phát:

Long An: Quốc Cường, Vũ Em, Nam Anh, Tài Lộc, Đức Thịnh, Thiện Nhân, Huỳnh Tấn Tài, Thanh Cường, Phan Tấn Tài, Apollon.

Than.QN: Tuấn Linh, Thanh Hào, Minh Tuấn, Nguyên Sa, Hồng Quân, Xuân Hùng, Xuân Tú, Thanh Hiền, Trung Hiếu, Ramon, Patiyo.

Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 19:30 09/04/2017