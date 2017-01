FLC Thanh Hóa để Hà Nội FC bám sát trên bảng xếp hạng.

Trên sân Gò Đậu, cựu vương B. Bình Dương đã vượt lên dẫn trước với cú đúp của tiền đạo đội trưởng Anh Đức ngay trong hiệp 1. Nhưng qua hiệp 2, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự của đội chủ nhà đã phải trả giá đắt khi để đội bóng xứ Thanh có liên tiếp hai bàn gỡ ở phút 67 và 80. Qua đó, giúp cho HLV Petrovic và các học trò có được trận hòa đầy quý giá trên sân khách, nhưng với một điểm có được trong trận này đã khiến cho FLC Thanh Hóa để Hà Nội FC rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Vòng đấu này chứng kiến sự hiếu khách của các đội chủ nhà khi có đến 6 đội chủ nhà để mất điểm và chỉ duy nhất SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trước đội khách Hải Phòng FC. Trong đó, có đến 3 đội chủ nhà trắng tay ở vòng đấu này là Long An, TPHCM và Than Quảng Ninh, khi trên sân nhà Tân An, Long An đã để thua SLNA với tỉ số 1-2, Than Quảng Ninh thảm bại trước đội khách Quảng Nam FC với tỉ số 1-3 và TPHCM thất thủ 1-3 trước ĐKVĐ Hà Nội FC.

Ở trận đấu còn lại, HAGL sau những khởi đầu chật vật ở mùa giải mới đã có được 1 điểm quý giá trong cuộc tiếp đón đội khách Sài Gòn FC. Xuân Nam là đội đưa đại diện của Sài Gòn vượt lên dẫn trước ngay ở phút 20, nhưng các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã không giữ được kết quả này khi để tiền vệ Ideguchi gỡ hòa ở phút 51. Với một trận hòa trong lượt trận này, đội bóng phố Núi đã có được những điểm số đầu tiên, nhưng nó cũng chưa thể giúp cho các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thoát khỏi vị trí tử thần trên bảng xếp hạng trước khi bước vào giai đoạn nghỉ tết nguyên đán.

Kết quả thi đấu vòng 4 V-League 2017.

Bảng xếp hạng V-League 2017.

Viết Định - Thể thao việt Nam | 21:15 22/01/2017