Chiến thuật phòng ngự của HLV Lê Huỳnh Đức bị phá sản từ rất sớm. Ảnh: Viết Định.

Trong trận đấu chiều nay, SHB Đà Nẵng đã bất ngờ tung ra đội hình với rất nhiều sự thay đổi so với hai trận đấu trước, đáng chú ý là việc HLV Lê Huỳnh Đức cất tiền vệ chủ lực Hoàng Minh Tâm và tiền đạo cắm Hà Đức Chinh trên băng ghế dự bị. Có thể hiểu đây là hành động dưỡng sức cho các cầu thủ trụ cột để chuẩn bị tiếp đón Hải Phòng vào cuối tuần này. Do đó, thuyền trưởng của đội bóng sông Hàn đã có ý định áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công trước Quảng Nam FC, nhưng bàn thắng ngay từ phút đầu tiên của Phan Thanh Hưng đã bắt buộc Huỳnh Đức có những thay đổi trong lối chơi. “Hai đội ngày hôm nay đã thi đấu hay, cởi mở, đôi công, nhưng đội bóng chúng tôi không may nhận bàn thua sớm nên sau đó tôi đã thay đổi chiến thuật. Sau khi thay đổi thì đội đã kiểm soát bóng và chơi tốt hơn. Tôi nghĩ trong trận đấu ngày hôm nay, trong khoảng 10 đến 15 phút đầu thì Quảng Nam đã có rất nhiều cơ hội, sau khi tôi thay Đức Chinh vào thì thế trận thay đổi khi SHB Đà Nẵng đã chơi tốt hơn.” HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

Điểm nhấn trong trận đấu ngày hôm nay chính là sự có mặt của tuyển thủ U19 Việt Nam, Hà Đức Chinh sau khi vào sân thay người đã giúp lối chơi của SHB Đà Nẵng khởi sắc hơn, giúp đội bóng này gây áp lực lên khung thành thủ môn Văn Cường nhiều hơn những lúc đầu trận. Trả lời câu hỏi tại sao không cho Đức Chinh đá ngay từ đầu, HLV Lê Huỳnh Đức nói rằng: “Tôi muốn đội bóng chơi phòng ngự nhiều hơn, do đó tôi đã đẩy Eydison chơi cao nhất trên hàng công để tận dụng cơ hội tốt hơn. Còn Đức Chinh là cầu thủ kiểm soát bóng và tì đè rất là tốt, tuy nhiên lại chưa nhạy bén trong việc ghi bàn.”

Sự có mặt của Hà Đức Chinh giúp SHB Đà Nẵng chơi khởi sắc hơn. Ảnh: Viết Định.

Chính cựu tiền đạo của PVF là cầu thủ có pha dứt điểm nguy hiểm khiến thủ thành của Quảng Nam FC bay hết người để cản phá, nhưng Hữu Phúc đã có mặt đúng lúc để đá bồi san bằng tỉ số 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Có thể nói, một điểm trong ngày hôm nay rất vất vả nhưng xứng đáng đối với học trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Viết Định - Thể thao việt Nam | 00:50 19/01/2017