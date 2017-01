‘Sát thủ’ trở lại, Than QN quyết đánh bại đội bóng của Công Vinh

Tân binh Patiyo dính chấn thương trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016 và bỏ lỡ trận mở màn V-League 2017. Trong buổi tập mới nhất của đội bóng đất Mỏ, chuẩn bị đón tiếp đội khách TP HCM trên sân Cẩm Phả vào ngày 13/1 tới, tiền đạo Patiyo đã có mặt và tập luyện bình thường trở lại.

Patiyo trở lại sẽ giúp hàng công của Than QN mạnh lên rất nhiều

Sự trở lại của Patiyo sẽ giúp cho HLV Phan Thanh Hùng có nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Dù mới gia nhập đội bóng nhưng Patiyo đã hòa nhập nhanh với lối chơi của đồng đội. Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016, Patiyo lập cú đúp, góp phần đưa đội bóng này lên ngôi vô địch.

Đánh giá về trận đấu sắp tới, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “TP HCM là đội bóng mới thăng hạng nhưng họ đã có sự đầu tư rất bài bản, chiêu mộ được nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi được thi đấu trên sân nhà nhưng đây sẽ là trận đấu không dễ dàng.

May mắn cho Than Quảng Ninh khi Patiyo đã bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân. Patiyo là cầu thủ tốt, chắc chắn cậu ấy sẽ là lựa chọn số 1 của tôi nếu không gặp vấn đề sức khỏe. Than Quảng Ninh sẽ thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất.”

Ngoài Patiyo, Than Quảng Ninh còn chào đón sự trở lại của Dương Thanh Hào, tân binh vừa chuyển đến ngay trước thềm mùa giải mới từ Hà Nội FC. Lợi thế sân nhà cùng việc lực lượng đảm bảo sẽ là cơ hội để đội bóng đất Mỏ giành được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 09:20 11/01/2017