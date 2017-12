Mất tướng đổi vận, Thanh Hóa lấy gì vươn ra "biển lớn"?

Mất tướng đổi vận

Chia tay HLV lão làng Ljubo Petrovic ngay sau khi V-League 2017 kết thúc, FLC Thanh Hóa vẫn chưa vội tuyển chọn nhà cầm quân nào sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng. Theo nguồn tin ban đầu, BLĐ đội bóng xứ Thanh mong muốn nhắm đến các HLV nội có kinh nghiệm chinh chiến ở V-League như Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung hay Lê Huỳnh Đức song vẫn còn chờ đến đầu năm 2018 mới tiến hành.

FLC Thanh Hóa thay Quảng Nam FC thi đấu tại vòng loại AFC Champions League.

Thế nhưng khi bất ngờ được AFC lựa chọn thay thế nhà ĐKVĐ V-League Quảng Nam để trở thành đại diện của bóng đá Việt tham dự vòng vòng sơ loại thứ 2 Champions League thì việc tìm kiếm thuyền trưởng cho FLC Thanh Hóa trở thành vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết.

Phải nói rằng việc FLC Thanh Hóa giành được vị trí Á quân trong mùa giải vừa qua có sự đóng góp rất lớn của HLV từng vô địch cúp C1 châu Âu. Với việc áp dụng triết lý bóng đá hiện đại cùng một sự làm việc chuyên nghiệp, tâm huyết, ông đã giúp các cầu thủ Thanh Hóa thi đấu tiến bộ hơn ở V-League 2017. Cụ thể ở mùa giải năm nay, đội bóng áo vàng đã thua ít hơn 4 trận (4 so với 8) và để thua ít hơn 13 bàn (29 so với 42) so với mùa giải năm ngoái qua đó cùng Sài Gòn FC trở thành 2 đội bóng có số lần lọt lưới ít nhất giải. Những con số thống kê này cho thấy vị thuyền trưởng người Bosina rất coi trọng tính kỷ luật và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

HLV Petrovic đã để lại dấu ấn đậm nét với thành công của đội bóng xứ Thanh ở V-League 2017.

Thế nên việc HLV 70 tuổi ra đi sẽ tạo một khoảng trống và một sự kỳ vọng về chuyên môn rất lớn dành cho người kế nhiệm. Và nhất là trong bối cảnh đội chủ sân Thanh Hóa lần đầu vươn ra biển lớn với vô vàn những bỡ ngỡ. Vậy khi mất tướng giỏi, FLC Thanh Hóa sẽ đổi vận theo hướng tích cực hay tiêu cực. Chúng ta vẫn cần thời gian để tìm ra câu trả lời.

Có đủ sức vươn ra biển lớn?

Ngay khi chia tay đội bóng xứ Thanh, HLV Petrovic cũng không quên chỉ ra những hạn chế mà bóng đá Thanh Hóa còn tồn tại dẫu đã có một mùa giải tương đối thành công. Theo đó, HLV này lo lắng cho công tác đào tạo bóng đá trẻ tại địa phương và vấn đề về nhân sự của đội nhà.

Quả thật, so với mặt bằng của bóng đá Việt Nam, FLC Thanh Hóa là đội bóng đang sở hữu những cầu thủ nội chất lượng với các cầu thủ từng được gọi tập trung cho ĐTQG qua các thời kỳ như: Đình Tùng, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành. Bên cạnh đó là các tuyển thủ vừa được HLV Park Hang-seo gọi tập trung ĐT U23 Việt Nam như: Tiến Dũng, Hữu Dũng, Thanh Bình và Văn Đại.

Ở V-League, lực lượng nội binh của FLC Thanh Hóa được đánh giá cao.

Thế nhưng so với đấu trường AFC Champions League thì những cái tên kể trên vẫn còn khá khiêm tốn và thiếu hẳn kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu hàng đầu châu lục. Minh chứng là các câu lạc bộ Việt Nam chưa từng tạo ra một tiếng vang lớn dù đã hết sức cố gắng. Cụ thể hơn, từ năm 2015 đến 2017, đại diện ưu tú của bóng đá Việt Nam là CLB Hà Nội đã 3 lần không vượt qua được vòng loại của đấu trường này. Trong khi đó, ở mùa giải 2015-16, dù đã được vào thẳng vòng bảng, một đại diện khác là Becamex Bình Dương cũng đành hài lòng với khái niệm “thi đấu cọ xát” và kết thúc ở vị trí cuối bảng.

Từ đó cho thấy đấu trường AFC Champions League vẫn còn quá tầm với bóng đá Việt khi khoảng cách về đẳng cấp là quá lớn. Chính vì thế, với việc bất ngờ sở hữu tấm vé được "tặng" từ Quảng Nam FC, NHM cũng rất lo lắng cho FLC Thanh Hóa khi trở thành bộ mặt của cả nền bóng đá để tranh tài cùng bạn bè châu lục. Tuy nhiên, trong nỗi lo vẫn có niềm tin và hy vọng. Vì trong bóng đá, không thể nói trước điều gì cho đến khi kết thúc trận đấu và không ai dám chắc đội bóng được đánh giá cao hơn sẽ luôn giành chiến thắng.

Dù rất cố gắng nhưng CLB Hà Nội đã 3 lần không vượt qua được vòng sơ loại AFC Champions League.

Đội bóng xứ Thanh sẽ chạm trán CLB Eastern SC (Hong Kong) trên sân khách ở vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League 2018 ngày 23/01. Nếu thắng trận này, ngày 30/01, đại diện Việt Nam sẽ đá play-off gặp Suwon Samsung Bluewings (thi đấu trên sân khách, tại Hàn Quốc).

Trong trường hợp thua ở trận play-off, CLB Thanh Hóa sẽ chia tay giấc mơ đá vòng bảng AFC Champions League 2018 và xuống chơi tại AFC Cup 2018 cùng đại diện khác của Việt Nam là SLNA (đội vô địch Cúp Quốc gia).

