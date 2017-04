Chờ cuộc cách mạng của HLV Minh Phương

Vừa qua, HLV Minh Phương đã thanh lý hợp đồng với tiền vệ Danh Ngọc và đẩy trung vệ Hoàng Lâm xuống đội trẻ. Đây là động thái cho thấy HLV Minh Phương đang bắt đầu thanh trừng nội bộ và làm trong sạch đội bóng. Hãy khoan nói đến thái độ thi đấu và tập luyện của Danh Ngọc và Hoàng Lâm. Điều đáng nói là cách làm này của HLV Minh Phương đang nhận được nhiều sự ủng hộ.

Long An đang ngụp lặn ở dưới đáy bảng xếp hạng V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

Bất kỳ ai cũng thấy rằng nội bộ của CLB Long An đang có những vấn đề khác nhau. Tinh thần thi đấu rệu rã và bất hợp tác theo kiểu bằng mặt mà không bằng lòng đã khiến đội bóng lâm vào hoàn cảnh thêm khó khăn. Thêm vào đó, khá nhiều cầu thủ có ý định đào tẩu khỏi con tàu đắm càng khiến CLB Long An thêm rối rắm.

Những điều này dẫn đến việc CLB Long An không còn nhiều nhân sự để thi đấu. Và đây cũng sẽ là cơ hội để HLV Minh Phương có thể tiến hành làm cuộc cách mạnh. Phía trước CLB Long An còn cả một lượt về nên họ có thể tự cứu mình trước khi chìm hẳn. Để làm được điều đó, HLV Minh Phương cần phải củng cố tinh thần cho các cầu thủ, những người đã sẵn sàng ở lại và “sống chết” cùng nhau.

Thứ hai, CLB Long An nhất thiết phải “lao” vào thị trường chuyển nhượng giữa mùa. Ở đó, sẽ có hàng loạt bản hợp đồng cần phải được thực hiện. Họ, những tân binh ấy có thể không quá đình đám nhưng phải có kinh nghiệm V-League để giúp đội bóng mới vượt qua khó khăn ở thời điểm này. Và, cũng chính những tân binh ấy sẽ biết cách làm thế nào giúp cho CLB Long An có được điều đang thiếu, điểm số.

Thứ ba, HLV Minh Phương có lẽ sẽ phải mạnh tay thanh trừng lực lượng. Những cầu thủ không còn thiết tha ở lại thì có thể cần được thanh lý hoặc đẩy xuống đội trẻ. Cầu thủ không còn tinh thần thi đấu thì sẽ thật khó để họ có thể cùng với đội bóng hết mình cho cuộc chiến trụ hạng. Mỗi trận đấu với CLB Long An lúc này là một trận chung kết ngược thật sự nên HLV Minh Phương sẽ rất cần những chiến binh.

HLV Minh Phương và Long An có nhiều việc để làm trước giai đoạn lượt về. Ảnh: Đình Viên.

Tinh thần của các cầu thủ Long An đang có dấu hiệu tốt dần sau quá trình kiên trì làm công tác tư tưởng của HLV Minh Phương và BHL nhưng là chưa đủ. Thế nên, nếu dựa trên những điều này, rõ ràng HLV Minh Phương có lý do để triệt để làm cách mạng và giúp CLB Long An cải thiện vị trí và điểm số. Nếu “chết” một cách bi đát, đó là cái chết không đáng. Còn nếu xuống hạng một cách ngẩng cao đầu, V-League sẽ rất coi trọng HLV Minh Phương và CLB Long, như cách mà Bầu Thắng và HLV Henrique Calisto đã từng truyền tinh thần cho đội bóng này.

Video tổng hợp Long An 1-2 Than Quảng Ninh:

Su Bin - Thể thao Việt Nam | 20:30 13/04/2017