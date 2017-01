VPF giải thích thêm lý do Hoàng Vũ Samson không bị phạt nguội

Ở phút bù giờ đầu tiên hiệp 1 trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL tại vòng 3 V.League 2017 vừa qua, tiền đạo Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) đã có tình huống tranh cướp quyết liệt với tiền vệ Châu Ngọc Quang (HAGL).

Pha tranh chấp bóng quyết liệt này của Hoàng Vũ Samson đã trở thành tâm điểm của dư luận và giới chuyên môn trong nước những ngày gần đây. Nhiều người cho rằng đây là một tình huống chơi bóng thô bạo của cầu thủ nhập tịch bên phía Hà Nội FC. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí được phát đi của mình BTC V.League 2017 cho đây chỉ là một tình huống tranh chấp bóng liều lĩnh. Theo mô tả từ phía BTC V.League 2017, đó là tình huống mà Ngọc Quang và Văn Kiên (hậu vệ phải của Hà Nội FC) đang tranh bóng. Khi đó, Ngọc Quang té ngã để bóng bật ra. Lúc này, cầu thủ Samson (Hà Nội FC) chạy đến cướp bóng với động tác đưa chân lấy bóng. Thời điểm ấy, Ngọc Quang tuy nằm trên sân cũng cố gắng dùng chân để lấy bóng. Vì vậy chân của Samson từ trên xuống có sượt qua chân của Ngọc Quang và Samson lấy được bóng đá lên.

Hoàng Vũ Samson không bị phạt nguội.

Về tình huống này, Ban Trọng tài VFF và BTC giải tiếp tục cho biết đây không phải là hành vi bạo lực. Bởi căn cứ vào điều 17.1 Luật 12: “Một cầu thủ sẽ bị coi là hành vi bạo lực nếu anh ta sử dụng lực quá mức hoặc hành động thô bạo với cầu thủ đối phương khi không phải trong những pha tranh bóng”.

Do ban trọng tài VFF xác định đây không phải là hành vi bạo lực, do đó BTC giải đã không gửi hồ sơ để xử phạt Samson. Trao đổi với báo chí trong buổi "Gặp gỡ báo chí nhân dịp năm mới - Xuân Đinh Dậu 2017” được tổ chức sáng nay (23/1), Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết bản thân mình lúc đầu cũng ngờ ngợ rằng Hoàng Vũ Samson có thể sẽ phải nhận một án phạt nguội nặng. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ băng ghi hình trận đấu và Ban trọng tài VFF gửi báo cáo với những lý lẽ rất thuyết phục nên ông và lãnh đạo VPF rất tôn trọng ý kiến chuyên môn của Ban trọng tài VFF và đây cũng chính là lý do VPF không gửi đề xuất sang Ban kỷ luật VFF để đưa ra án phạt với tình huống này. VPF và BTC giải đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra thông cáo báo chí về sự việc vào buổi chiều muộn ngày 22/1 vừa qua.

Ông Chóng cho biết thêm có thể những đánh giá về chuyên môn và dư luận có phần chênh lệch nhưng VPF và BTC giải sẽ không ngừng nỗ lực để nâng cao hình ảnh và chất lượng của giải đấu. BTC Giải sẽ tiếp tục cùng với các CLB tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các cầu thủ.

Theo đó, VPF, VFF và BTC giải luôn quán triệt đến các cầu thủ tinh thần thi đấu quyết tâm, cống hiến, fair-play vì người hâm mộ bóng đá cả nước, tất cả cùng chung tay xây dựng văn hoá sân cỏ bằng việc giải quyết dứt điểm các vấn đề như như bạo lực sân cỏ, hành vi chơi bóng thô bạo hay ứng xử không đúng chuẩn mực.

Đức Anh | 11:46 24/01/2017