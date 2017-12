Lượt cuối bảng G Champions League: Chia tay ngựa ô? - Bóng Đá

Thời gian: 2h45 ngày 07/12 (giờ Việt Nam)

Địa điểm: Red Bull Arena

Tỷ lệ châu Á: 0.93 | 1.5 | 1.00

Tỷ lệ châu Âu: 1.30 | 5.70 | 10.00

Tỷ lệ tài xỉu: 0.98 | 3 | 0.92

Khó cho RB Leipzig.

RB Leipzig đã có trận đấu tuyệt vời ở lượt trận cuối khi hạ gục AS Monaco 4-1 để san bằng điểm số với Porto tuy nhiên, điều này chưa chắc giúp họ giành đi tiếp. Lý do đại diện đến từ nước Đức thua Porto về hiệu số đối đầu. Chính vì thế, họ phải chơi nỗ lực trước Besiktas đồng thời trông chờ vào việc AS Monaco sẽ làm nên bất ngờ trước Porto.

Một lợi thế không nhỏ dành cho RB Leipzig là khi Besiktas đã chính thức vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng G vì vậy, họ hoàn toàn có thể tung ra sân đội hình dự bị khi đối đầu RB Leipzig. Thế nhưng, RB Leipzig cũng không vì thế mà chủ quan bởi Besiktas đang có tâm lý khá thoải mái.

Với RB Leipzig, trong lần đầu tham dự Champions League, những gì họ thể hiện là rất đáng được khen ngợi. Không ít giới chuyên môn nhận định, RB Leipzig chính là ngựa ô của giải đấu năm nay. Dù vậy, hành trình của họ có thể sẽ phải chấm dứt sau lượt đấu cuối.

Cụ thể, 3 điểm khó thoát khỏi tay Porto khi họ chỉ tiếp đón một AS Monaco sa sút thảm hại ở mùa giải này và được thi đấu trên sân nhà Dragao. Rõ ràng, RB Leipzig đang ở trong tình thế khá bất lợi. Một AS Monaco chưa biết mùi chiến thắng có thể dễ dàng thất bại trước Porto, trong khi Besiktas dù gì cũng là đội bóng mạnh nhất bảng đấu. Như vậy, RB Leipzig không những phải đánh bại Besiktas mà mặt khác phải trông chờ AS Monaco làm nên bất ngờ trước Porto.

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng G và dự đoán tỷ số:

- 2h45 ngày 7/12, FC Porto vs Monaco (3-1)

- 2h45 ngày 7/12, Leipzig vs Besiktas (2-0)

Thông tin lực lượng:

- RB Leipzig: Sabitzer chấn thương, Upamecano, Orban, Frosberg bỏ ngỏ khả năng thi đấu

- Besiktas: Tore chấn thương, Nukan bỏ ngỏ khả năng ra sân

Thống kê đáng chú ý trận Leipzig vs Besiktas:

4. RB Leipzig bất bại 4/5 lần ra sân gần nhất

9. Besiktas không thua trong 9 trận đấu gần đây

3. Tổng tỉ số luôn lớn hơn hoặc bằng 3 trong 4/5 trận đấu gần nhất của RB Leipzig

4. Besiktas giữ sạch lưới 4/5 lần ra sân gần đây

2. Besiktas toàn thắng 2 lần lầm khách gần nhất tại Champions League

1. RB Leipzig luôn ghi ít nhất 1 bàn/trận trong 4/5 trận Champions League gần đây

BXH bảng G trước lượt trận cuối.

Video trận đấu lượt đi giữa Besiktas và Leipzig:

Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 23:35 05/12/2017