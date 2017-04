CLB Long An: Quá khứ và hiện tại

Từng là một thế lực của bóng đá Việt Nam với cái tên Gạch Đồng Tâm Long An ở giữa thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 với 2 chức vô địch V-League liên tiếp vào các năm 2005 và 2006. Trở thành một trong “tứ đại gia” của V-League cùng với Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai. Ở vào thời điểm đó, các trận đấu của Gạch Đồng Tâm Long An luôn gây được chú ý và khi nhắc đến trận đấu giữa “Gạch” và “Gỗ” thì không ai là không biết đến những cuộc thư hùng đầy nảy lửa của đội bóng chủ sân Tân An và đối thủ truyền kiếp HAGL.

Long An đang gây thất vọng lớn ở V-League 2017. Ảnh: Phương Nghi.

Liên tục duy trì được sự ổn định khi luôn đứng trong Top 3 từ mùa giải 2003 đến mùa giải 2008, nhưng kể từ đó cho đến nay đội bóng đến từ Miền Tây chỉ còn là cái bóng của chính mình với chuỗi thành tích không thành công khi toàn xếp ở nửa cuối của BXH. Mùa giải 2016, CLB Long An kết thúc mùa giải ở vị trị thứ 13, chỉ xếp trên CLB Đồng Tháp, đội bóng sau đó đã phải xuống hạng.

Với đa phần là những cầu thủ trẻ, CLB Long An đã khởi đầu mùa giải 2017 với chiến thắng 2-1 trên sân của XSKT Cần Thơ và sau đó là trận hòa trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Becamex Bình Dương. Trong bối cảnh đó, ít ai có thể ngờ được CLB Long An lại để thua một mạch 10 trận liên tiếp và đứng cuối BXH sau giai đoạn một của mùa giải.

Tuy nhiên, nỗi thất vọng của người hâm mộ đội bóng đến từ ĐBSCL chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu làm khách trên SVĐ Thống Nhất trước CLB TP. HCM ở vòng đấu thứ 6, các cầu thủ Long An đã cùng nhau tạo ra một “vở kịch” khi các cầu thủ đứng yên cho đối phương ghi bàn, còn thủ thành Minh Nhựt thì làm trò hề. Sự việc này là chưa từng có trong lịch sử và nó đã làm xấu đi hình ảnh của bóng đá nước nhà trong mắt bạn bè quốc tế.

Long An (đỏ) sau giai đoạn lượt đi vẫn xếp đội xổ với 5 điểm. Ảnh: Đình Viên.

Các án phạt được đưa ra ngay sau đó, và HLV Nguyễn Minh Phương ngay lập tức được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng. Dù vậy, đội bóng chủ sân Tân An vẫn để thua 6 trận liên tiếp sau đó và chỉ có được điểm số đầu tiên dưới triều đại HLV Minh Phương ở vòng đấu thứ 13 sau trận hòa trên sân của Quảng Nam FC.

Hành quân đến Tam Kỳ với chỉ 15 cầu thủ ở vòng đấu thứ 13 vừa qua, dưới sự dẫn dắt của một HLV trẻ tuổi lần đầu tiên làm việc tại V.League, rõ ràng ở thời điểm hiện tại CLB Long An đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng, cùng với đó là tâm lý thi đấu không ổn định. Dù còn cả giai đoạn lượt về ở phía trước nhưng nếu khôn có những thay đổi tích cực trong thời gian sắp tới, rất có thể tân HLV Minh Phương cùng các học trò sẽ phải nói lời chia tay với V.League ở cuối mùa giải năm nay.

Vinh Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:05 19/04/2017