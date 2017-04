VFF công bố giá vé cho hai trận đấu của U20 Argentina tại Việt Nam - Bóng Đá

Vé xem hai trận đấu giao hữu của đội tuyển U20 Argentina với hai đội tuyển U20 và U22 Việt Nam đang là vấn đề được đông đảo người hâm mộ (NHM) bóng đá quan tâm. Đây là dịp hiếm hoi để người hâm mộ được chứng kiến các tài năng trẻ sáng giá đến từ xứ sở Tango thi đấu. Hôm nay (27/4), VFF đã có công văn chính thức công bố phương án phát hành và bán vé cho hai trận sắp tới.

Với sự có mặt của U20 Argentina, con sốt vé có thể sẽ xảy ra lần nữa.

Như thường lệ, VFF sẽ tiến phát hành vé theo hai phương thức bán trực tiếp và qua đường công văn. Theo đó, ngày 5/5 sẽ bắt đầu nhận công văn cho trận đấu của U20 Việt Nam trên sân Thống Nhất. Ngày 8/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) sẽ thực hiện công tác trả vé cho các đơn vị đăng kí, đồng thời mở bán vé trực tiếp cho NHM tại khán đài A sân vận động (SVĐ) Thống Nhất, bắt đầu từ 9h00 sáng đến 17h00 chiều. Vé có ba mệnh giá: 100.000đ, 200.000đ và 300.000đ.

Đối với trận đấu của U22 Việt Nam trên sân Mỹ Đình (14/5), các đơn vị đăng kí sẽ nộp công văn đến văn phòng LĐBĐVN, bắt đầu từ 9h sáng ngày 8/5. Ngày 10/5, Liên đoàn sẽ thực hiện trả vé cho các đơn vị. Để tạo thuận lợi cho NHM Thủ đô, Liên đoàn sẽ mở bán vé trực tiếp tại ba địa điểm: SVĐ Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu. Các mệnh giá vé bao gồm: 100.000đ, 200.000đ, 300.000đ và 400.000đ. Thời gian bán vé bắt đầu từ 9h00 sáng ngày 10/5.

Để đảm bảo quyền lợi cho NHM tránh mua phải vé giả hoặc vé có giá cao hơn quy định,LĐBĐVN khuyến cáo nên mua vé tại các đại lý bán vé được uỷ quyền. Các đại lý bán vé do LĐBĐVN uỷ quyền đều có logo LĐBĐVN và băng rôn theo mẫu chung, nhân viên bán vé đeo thẻ và mặc trang phục nhận diện có Logo và in chữ “Nhân viên bán vé” do LĐBĐVN cung cấp.

Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 15:00 27/04/2017